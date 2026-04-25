Сколько еще нам будут навязывать это молчание7
- 25.04.2026, 20:55
«Калина» о возвращении из плена бойцов.
Заместитель командира бригады «Азов» Национальной гвардии Украины Святослав «Калина» Паламар вновь поднял вопрос о возвращении «азовцев» из российского плена, опубликовав пост в Facebook.
Паламар выступил против замалчивания проблемы пленных защитников Мариуполя. Он подчеркнул, что молчание только ухудшает ситуацию и не способствует освобождению военных.
«Сколько еще нам будут навязывать это молчание?
«Не говорите об «Азове» — это помешает обмену»
«Молчите — так будет лучше»
«Не выходите, не поднимайте эту тему»
«Огласка только вредит»
И еще этот абсурд: мол, враг «специально не отпускает», потому что мы говорим. Вы серьезно?
Правда в том, что молчание никогда никого не спасало.
Молчание — это удобство для тех, кто не хочет действовать.
Да, все радуются каждому обмену. И все благодарны за каждую спасенную жизнь. Но эта радость не снимает ответственности перед Героями обороны Мариуполя.
Молчание — это стирание людей.
Азовцы — это не тема, которую можно «приглушить» и со временем забыть, как бы ни хотелось некоторым.
Так не будет!
И больше всего утомляет даже не сложность ситуации, а эта бесконечная ложь вокруг нее», — написал он.