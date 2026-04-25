25 апреля 2026, суббота, 22:40
Сколько еще нам будут навязывать это молчание

  25.04.2026, 20:55
«Калина» о возвращении из плена бойцов.

Заместитель командира бригады «Азов» Национальной гвардии Украины Святослав «Калина» Паламар вновь поднял вопрос о возвращении «азовцев» из российского плена, опубликовав пост в Facebook.

Паламар выступил против замалчивания проблемы пленных защитников Мариуполя. Он подчеркнул, что молчание только ухудшает ситуацию и не способствует освобождению военных.

«Сколько еще нам будут навязывать это молчание?

«Не говорите об «Азове» — это помешает обмену»

«Молчите — так будет лучше»

«Не выходите, не поднимайте эту тему»

«Огласка только вредит»

И еще этот абсурд: мол, враг «специально не отпускает», потому что мы говорим. Вы серьезно?

Правда в том, что молчание никогда никого не спасало.

Молчание — это удобство для тех, кто не хочет действовать.

Да, все радуются каждому обмену. И все благодарны за каждую спасенную жизнь. Но эта радость не снимает ответственности перед Героями обороны Мариуполя.

Молчание — это стирание людей.

Азовцы — это не тема, которую можно «приглушить» и со временем забыть, как бы ни хотелось некоторым.

Так не будет!

И больше всего утомляет даже не сложность ситуации, а эта бесконечная ложь вокруг нее», — написал он.

