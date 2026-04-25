США не будут продлевать послабления санкций для российской нефти 1 25.04.2026, 21:52

Об этом заявил министр финансов США.

Об этом сегодня, 25 апреля, заявил министр финансов США Скотт Бессент в комментарии агентству Associated Press (AP),

По его словам, новая отсрочка по российской нефти маловероятна.

- Я не думаю, что будет еще одно продление. Полагаю, российская нефть, которая находилась на воде, в значительной степени уже выкуплена, — сказал глава Минфина США.

Бессент пояснил, что решение о временном продлении исключения для российской танкерной нефти принималось, в частности, с учетом интересов наиболее уязвимых стран.

- Более десяти самых уязвимых и беднейших стран обратились ко мне с просьбой помочь. Это было сделано ради этих уязвимых и бедных стран, — отметил он.

При этом министр финансов США исключил и возможность аналогичных послаблений для иранской нефти.

- С иранцами — нет. У нас блокада, и никакая нефть оттуда не выходит, — подчеркнул он.

Кроме того, Скотт Бессент предположил, что Ирану придется в ближайшее время сворачивать нефтедобычу.

- Мы считаем, что в ближайшие два-три дня им придется начать сворачивать добычу, что будет очень плохо для их скважин, — сказал глава финансового министерства США.

