закрыть
25 апреля 2026, суббота, 18:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Bild: Финляндия готовит решение, которое ударит по Путину

2
  • 25.04.2026, 17:50
  • 1,426
Bild: Финляндия готовит решение, которое ударит по Путину

Оно будет принято и вступит в силу в максимально сжатые сроки.

Финляндия планирует разрешить размещение ядерного оружия на своей территории в рамках оборонного сотрудничества с НАТО. Соответствующие изменения в законодательстве должны быть приняты парламентом и вступить в силу в максимально сжатые сроки.

Немецкий таблоид Bild отмечает, что такой шаг вряд ли понравится российскому диктатору Путину.

Еще в начале марта финское правительство сообщило о планах пересмотреть действующий запрет на размещение ядерного оружия. В Минобороны Финляндии отмечали наличие «правовых препятствий», которые необходимо устранить для полноценного участия страны в оборонных механизмах Альянса.

Дополнительный контекст придает решение Финляндии о закупке американских истребителей F-35A, принятое еще в 2021 году. Всего планируется приобрести 64 таких самолета.

Эти машины способны выполнять задачи, связанные в том числе с применением ядерного оружия. В случае его размещения в стране значение финских ВВС в рамках НАТО может существенно возрасти.

Официальной реакции со стороны России на текущие заявления пока не последовало. Однако ранее представители Кремля уже высказывались по этому поводу.

Так, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков утверждал, что размещение ядерного оружия в Финляндии может рассматриваться как фактор «эскалации» в Европе.

Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов также заявлял, что даже гипотетическая возможность размещения ядерного оружия будет учитываться российскими военными при планировании.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

Мнение

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук