Bild: Финляндия готовит решение, которое ударит по Путину2
- 25.04.2026, 17:50
Оно будет принято и вступит в силу в максимально сжатые сроки.
Финляндия планирует разрешить размещение ядерного оружия на своей территории в рамках оборонного сотрудничества с НАТО. Соответствующие изменения в законодательстве должны быть приняты парламентом и вступить в силу в максимально сжатые сроки.
Немецкий таблоид Bild отмечает, что такой шаг вряд ли понравится российскому диктатору Путину.
Еще в начале марта финское правительство сообщило о планах пересмотреть действующий запрет на размещение ядерного оружия. В Минобороны Финляндии отмечали наличие «правовых препятствий», которые необходимо устранить для полноценного участия страны в оборонных механизмах Альянса.
Дополнительный контекст придает решение Финляндии о закупке американских истребителей F-35A, принятое еще в 2021 году. Всего планируется приобрести 64 таких самолета.
Эти машины способны выполнять задачи, связанные в том числе с применением ядерного оружия. В случае его размещения в стране значение финских ВВС в рамках НАТО может существенно возрасти.
Официальной реакции со стороны России на текущие заявления пока не последовало. Однако ранее представители Кремля уже высказывались по этому поводу.
Так, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков утверждал, что размещение ядерного оружия в Финляндии может рассматриваться как фактор «эскалации» в Европе.
Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов также заявлял, что даже гипотетическая возможность размещения ядерного оружия будет учитываться российскими военными при планировании.