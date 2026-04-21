Украинский депутат: Лукашенко может остаться без НПЗ 15 21.04.2026, 10:17

Киев жестко обозначил цену новой агрессии с белорусской территории.

Владимир Зеленский предупредил, что Россия снова пытается втянуть белорусскую армию в войну против Украины. Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил: целый ряд признаков говорит о том, что режим Лукашенко готовится к военной эскалации.

Что именно Россия может готовить со стороны Беларуси и какая роль в этом отводится Лукашенко и белорусской армии?

Такой вопрос сайт Charter97.org задал депутату Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Олегу Дунде:

— Мое убеждение, исходя из того, что я вижу за последние несколько лет, заключается в следующем: Беларусь фактически является фейковым государством. И признаком этого является то, что у нее по факту нет вооруженных сил. То есть формально, как символ государства, вооруженные силы имеются, но эта армия не способна выполнять никаких серьезных задач как таковых, практически не существует. И, соответственно, ожидать Украине какой-либо агрессии со стороны Беларуси в данном случае весьма наивно.

Плюс Беларусь не является дееспособным государством. Фактически она является частью Российской империи и полностью управляется из Москвы , находясь под ее полным контролем.

Может ли российская армия организовать вторжение со стороны Беларуси в северную Украину, в северные области? Теоретически — да. Практически это, опять же, маловероятно, потому что там ландшафтные условия не позволяют организовать это, не позволяют создать необходимые укрепительные, оборонные сооружения. Поэтому весьма сомнительно, что кто-то в трезвой памяти (хотя о какой Москве и трезвой памяти мы говорим) примет такое решение — начать операцию непосредственно по вторжению в Украину со стороны Беларуси. Сейчас не февраль 2022-го года, и условия кардинально изменились.

Единственный вариант, который здесь рассматривается, — это, скорее всего, то, что Россия понимает, насколько в уязвимом состоянии находится южная Беларусь, и понимает, что любая операция, связанная со странами Балтии, будет предполагать риски альтернативной операции с юга, со стороны Украины. И для того, чтобы нивелировать такие риски, они могут строить оборонительные укрепления, чтобы развязать себе руки по Балтике.

— Какими будут действия Украины, если режим Лукашенко все же снова предоставит свою территорию для агрессии против Украины?

— Да все очень просто. Есть два белорусских НПЗ — они перестанут работать. Это первое.

И второе: до Минска недалеко, так что не исключено, что какой-то осколок может прилететь и по резиденции Лукашенко. И диктатор останется и без НПЗ, и без своего любимого шпица Умки.

