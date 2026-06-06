Один из мобильных операторов предупредил белорусов, что они останутся без многих услуг 6.06.2026, 21:39

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В чем причина?

Мобильный оператор Life предупредил клиентов, что они не смогут воспользоваться некоторыми услугами в ночь с субботы на воскресенье — 7 июня. Причина — плановое обновление внутренних систем, которые обеспечивают работу платежей, тарифов, подключение услуг.

Техработы будут проводиться 7 июня с 00.00 до 08.00. «Во время работ абоненты смогут совершать звонки, отправлять СМС на белорусские номера и пользоваться мобильным интернетом внутри страны в обычном режиме, — сообщает компания. — Звонки и исходящие СМС в роуминге, а также международные звонки будут временно недоступны. Интернет в роуминге во время обновления систем может работать в ограниченном режиме».

Оператор рекомендует тем, кто находится за границей, заранее сохранить важную информацию — адреса, билеты, бронирования, а также скачать офлайн-карты.

«USSD-команды будут недоступны, включая проверку баланса и управление услугами, — уточняют в компании. — Тарифные планы и услуги временно не будут продлеваться. После завершения работ все обновится автоматически. Рекомендуем заранее пополнить баланс, если у вас запланировано списание в этот период. Также временно не получится активировать и отключить услуги. Возможны сложности с доступом к контенту на внешних ресурсах, подписка на которые оформлена в Life (например, «Яндекс Плюс», Okko, TV+ и т.д.)».

Также будет приостановлена активация SIM через приложение «Life Регистрация». Сайт life.by, мобильное приложение Life и интернет-магазин также будут временно недоступны.

«Оплата сервисов, включая парковки и мобильные платежи iPay, будет ограничена.

Платежи банковской картой Life через Apple Pay, Samsung Pay, Swoo Pay и другие сервисы будут работать без ограничений», — сообщает оператор.

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