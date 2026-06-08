Зеленский поговорил по телефону с Уиткоффом и Кушнером 8.06.2026, 22:54

СПЕЦПОСЛАННИК ПРЕЗИДЕНТА США СТИВ УИТКОФФ И ЭКС-СОВЕТНИК ДОНАЛЬДА ТРАМПА ДЖАРЕД КУШНЕР

Спецпосланники Трампа скоро могут приехать в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 8 июня, провел телефонный разговор с посланцами президента США Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, сообщает журналист Барак Равид со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В Офисе президента подтвердили «Суспільному», что разговор состоялся. Подробностей пока нет.

3 апреля Владимир Зеленский предложил американской делегации приехать в Киев для переговоров на уровне технических групп.

14 апреля президент сообщил, что спецпосланник США Стив Уиткофф и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер планируют посетить Украину, а 8 мая Зеленский уточнил, что ожидает их визита «на рубеже весны-лета».

7 мая секретарь СНБО Рустем Умеров провел в США встречу со спецпредставителями Дональда Трампа — Уиткоффом и Кушнером. В тот же день Кремль заявил о нецелесообразности трехсторонних переговоров, пока Украина не выведет войска с Донбасса.

20 мая спецпредставитель диктатора РФ Владимира Путина Кирилл Дмитриев заявил о предстоящем визите спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву, однако деталей не предоставил.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 22 мая подтвердил, что американская делегация имеет открытое приглашение посетить Украину, и подчеркнул, что Киев «всегда будет рад ее приветствовать».

После трехсторонних встреч в начале 2026 года переговоры в формате Украина — РФ — США приостановились из-за войны в Иране.

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