США испытали рои дронов для борьбы с атаками крупных БПЛА 9.06.2026, 2:57

Что показали тесты.

Командование африканских сил США AFRICOM завершило второе успешное полевое испытание своей системы борьбы с беспилотниками CURTAIN CALL.

Как уверяют военные, тесты продемонстрировали способность выявлять, отслеживать и уничтожать как отдельные, так и скоординированные угрозы со стороны беспилотников с помощью оборонительных роев других БпЛА, пишет Army Recognition.

Испытание, проведенное в Национальной лаборатории имени Лоуренса Ливермора в Калифорнии, свидетельствует о растущих усилиях США по созданию доступной системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия против быстро растущей угрозы, исходящей от беспилотных авиационных систем.

Оценка показала, как автономные беспилотники-перехватчики могут противодействовать многочисленным воздушным угрозам с меньшими затратами, чем традиционное оружие противовоздушной обороны. Поскольку война с помощью беспилотников продолжает менять современные поля боя, такие системы, как CURTAIN CALL, могут усилить защиту сил, улучшить оборону баз и обеспечить масштабируемый ответ на массовые атаки беспилотников.

Концепция «Завеса» решает одну из самых насущных проблем, стоящих перед современными военными силами: защита стационарных объектов и развернутых войск от недорогих беспилотников, которые можно использовать отдельно или в скоординированных стаях. Традиционные системы противовоздушной обороны, разработанные в основном для противодействия самолетам, вертолетам и ракетам, часто имеют трудности с обеспечением экономически эффективного ответа на небольшие беспилотные летательные аппараты. Финансовый дисбаланс особенно значителен, когда дорогие ракеты-перехватчики используются для уничтожения недорогих коммерческих или модифицированных военных беспилотников.

Чтобы преодолеть эту проблему, команда инноваций AFRICOM выбрала другой подход, основанный на автономных оборонительных роях дронов. Согласно архитектуре CURTAIN CALL, датчики и камеры постоянно контролируют воздушное пространство и автоматически обнаруживают потенциальные угрозы. Как только обнаруживается вражеский дрон, система немедленно оповещает оператора-человека, который сохраняет право на окончательное решение. После одобрения запускается рой оборонительных дронов для создания воздушного барьера перехвата, который нейтрализует или прерывает входящие угрозы, прежде чем они достигнут защищенных объектов.

Испытательная кампания также собрала ценные инженерные данные по реагированию роя и системным ограничениям. Вместо того, чтобы сосредотачиваться исключительно на успешных перехватах, AFRICOM использовало это событие для выявления технических пробелов, которые могут повлиять на будущее оперативное развертывание.

Современные решения для борьбы с беспилотными летательными аппаратами часто опираются на комбинацию систем радиоэлектронной борьбы, кинетических перехватчиков, оружия направленной энергии и традиционных средств противовоздушной обороны. Хотя эти системы эффективны в определенных сценариях, они могут столкнуться с ограничениями по стоимости, масштабируемости или эффективности против большого количества малых целей. Концепция CURTAIN CALL стремится ввести новый защитный уровень, который отражает саму угрозу, используя дроны для уничтожения дронов, потенциально предлагая более экономически устойчивый подход к защите.

Хотя система остается экспериментальной, результаты свидетельствуют о том, что противовоздушная оборона на базе беспилотников может превратиться в практичное и доступное дополнение к существующим сетям противовоздушной обороны ближнего радиуса действия. Если будущие испытания подтвердят эффективность системы в более реалистичных оперативных условиях, CURTAIN CALL может обеспечить вооруженные силы США масштабируемым решением для одной из самых быстро растущих угроз на современном поле боя.

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