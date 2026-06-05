Путин ответил на письмо Зеленского 1 5.06.2026, 18:28

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Диктатор РФ ответил, что пока не видит смысла во встрече с президентом Украины.

Российский диктатор Владимир Путин ответил на открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление Путина во время Петербургского международного инвестиционного форума (ПМЭФ).

По словам главы Кремля, он ознакомился с письмом сегодня, 5 июня, утром. Диктатор обратил внимание на несколько вещей.

Одна из них – то, что президент Украины упомянул его возраст.

«Конечно, о возрасте должны думать все, но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции и некоторые постарше меня. Главное – это не возраст, это, безусловно, важно, но главное – дееспособность и работоспособность», - добавил он.

Также Путина «задело», что Зеленский в письме упомянул время его пребывания у власти.

«Это важный вопрос, но на выборы надо идти. Надо не бояться идти на выборы и действовать всегда в рамках основного закона. Потому что если удерживать власти вне рамок конституции, это называется узурпация власти, это уголовное преступление», - цинично сказал диктатор.

Путин удивился, что в Украине говорили о необходимости проведения выборов, но теперь почему-то «замолкли».

Глава Кремля также придумал, что Украина якобы хочет видеть гарантами возможных мирных договоренностей только европейские страны, но не США. Путин в этом контексте насмешливо упомянул спор между Зеленским и Трампом в Белом доме.

Диктатор РФ заявил, что пока не видит смысла во встрече с президентом Украины и обратился к своим войскам фразой «работайте, братья».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо к Владимиру Путину. Этому предшествовало заявление украинского лидера о том, что поскольку США сейчас сосредоточены на Иране, Украина готова к прямым переговорам с РФ, чем ждать своей очереди.

В самом письме Зеленский отметил, что Россия не сможет захватить Донбасс в этом году, и призвал завершить войну за столом переговоров. На время диалога предлагается объявить перемирие по принципу «стоим где стоим».

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