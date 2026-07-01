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Иран угрожает Болгарии

  • 22.07.2026, 4:46
Иран угрожает Болгарии

София планирует разместить на территории страны американскую авиацию.

Иран предостерег Болгарию из-за намерений разместить на территории страны самолеты США. В Тегеране заявили, что такой шаг станет «соучастием в агрессии».

Об этом сообщает Reuters.

Министерство иностранных дел Ирана призвало болгарские власти не становиться «сообщником агрессоров и нарушителей международного права». В ведомстве подчеркнули, что любая помощь США в военных операциях против Тегерана будет иметь для Болгарии политические последствия.

Заявление иранской стороны прозвучало на фоне инициативы президента Болгарии Румена Радева, который предложил парламенту согласовать размещение американской авиации.

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