Иран угрожает Болгарии
- 22.07.2026, 4:46
София планирует разместить на территории страны американскую авиацию.
Иран предостерег Болгарию из-за намерений разместить на территории страны самолеты США. В Тегеране заявили, что такой шаг станет «соучастием в агрессии».
Об этом сообщает Reuters.
Министерство иностранных дел Ирана призвало болгарские власти не становиться «сообщником агрессоров и нарушителей международного права». В ведомстве подчеркнули, что любая помощь США в военных операциях против Тегерана будет иметь для Болгарии политические последствия.
Заявление иранской стороны прозвучало на фоне инициативы президента Болгарии Румена Радева, который предложил парламенту согласовать размещение американской авиации.