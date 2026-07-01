В Беларуси камеры начали фиксировать случаи езды без ремней безопасности 22.07.2026, 5:36

На заметку водителям.

С июля установленные на дорогах страны камеры выявляют больше нарушений ПДД. Об этом известно на заседании постоянной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при «совете министров», сообщила пресс-служба правительства.

Заинтересованные ведомства продолжают «наращивать технические возможности» системы автоматической фиксации нарушений ПДД. В первую очередь речь идет об увеличении подключенных камер видеонаблюдения.

«Уже сейчас в онлайн-режиме выявляются факты превышения скорости, фиксируются транспортные средства, не имеющие допуска к участию в дорожном движении, неправомерный проезд по полосе общественного транспорта, нарушения правил остановки и стоянки, а также движения грузовых транспортных средств», — отметили в пресс-службе правительства.

В ведомстве добавили, что с июля «выявляются случаи езды без ремней безопасности, а также неправомерного пользования телефонов во время движения».

«В автоматическом формате также фиксируются нарушения требований сигналов светофора, правил маневрирования, факты непредоставления преимущества пешеходам», — рассказали в пресс-службе правительства.

Кроме того, на заседании постоянной комиссии затронули тему ДТП с участием диких животных. С начала года они унесли жизни пяти человек, еще 44 получили травмы.

Участники встречи предложили активней внедрять «различные инженерные средства», препятствующие выходу животных на проезжую часть. Речь идет о сетчатых ограждениях и системах отпугивания (световых, шумовых, лазерных).

«В числе иных мер — увеличение количества техсредств, позволяющих своевременно предупреждать водителей о появлении лосей, оленей на дороге, а также датчиков контроля средней скорости движения на магистралях, которые пересекаются с миграционными путями лесных обитателей», — сообщили в пресс-службе правительства.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com