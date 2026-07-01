В Беларуси камеры начали фиксировать случаи езды без ремней безопасности
- 22.07.2026, 5:36
На заметку водителям.
С июля установленные на дорогах страны камеры выявляют больше нарушений ПДД. Об этом известно на заседании постоянной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при «совете министров», сообщила пресс-служба правительства.
Заинтересованные ведомства продолжают «наращивать технические возможности» системы автоматической фиксации нарушений ПДД. В первую очередь речь идет об увеличении подключенных камер видеонаблюдения.
«Уже сейчас в онлайн-режиме выявляются факты превышения скорости, фиксируются транспортные средства, не имеющие допуска к участию в дорожном движении, неправомерный проезд по полосе общественного транспорта, нарушения правил остановки и стоянки, а также движения грузовых транспортных средств», — отметили в пресс-службе правительства.
В ведомстве добавили, что с июля «выявляются случаи езды без ремней безопасности, а также неправомерного пользования телефонов во время движения».
«В автоматическом формате также фиксируются нарушения требований сигналов светофора, правил маневрирования, факты непредоставления преимущества пешеходам», — рассказали в пресс-службе правительства.
Кроме того, на заседании постоянной комиссии затронули тему ДТП с участием диких животных. С начала года они унесли жизни пяти человек, еще 44 получили травмы.
Участники встречи предложили активней внедрять «различные инженерные средства», препятствующие выходу животных на проезжую часть. Речь идет о сетчатых ограждениях и системах отпугивания (световых, шумовых, лазерных).
«В числе иных мер — увеличение количества техсредств, позволяющих своевременно предупреждать водителей о появлении лосей, оленей на дороге, а также датчиков контроля средней скорости движения на магистралях, которые пересекаются с миграционными путями лесных обитателей», — сообщили в пресс-службе правительства.