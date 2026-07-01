Мадьяр дал лидерам НАТО пять советов, как подготовиться к войне дронов 22.07.2026, 6:19

Роберт Бровди, он же Мадяр

Он призвал срочно создавать собственные войска беспилотных систем.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт (Мадьяр) Бровди призвал страны НАТО срочно создавать собственные войска беспилотных систем и предупредил, что Россия может уже через год увеличить количество запусков ударных дронов до 1000 в сутки. Об этом военный заявил в интервью британскому журналисту Каолану Робертсону.

По оценке Мадяра, после войны Россия не откажется от своих имперских амбиций и может представлять угрозу не только для Украины.

По словам Бровди, Альянс должен немедленно предпринять пять ключевых шагов для подготовки к войне дронов.

Первый – создать вдоль всех государственных границ специальную буферную «зону работы дронов» шириной от 2 до 5 км, где любое передвижение противника будет оперативно выявляться и пресекаться беспилотниками.

Второй – развернуть вдоль этой зоны сеть оптоволоконной связи, которая позволит операторам из защищенных командных пунктов одновременно управлять несколькими дронами.

Третьим шагом командующий назвал создание отдельной мобильной системы противовоздушной обороны для борьбы с разведывательными и ударными беспилотниками.

Четвертым пунктом – формирование в каждой стране НАТО бригады Сил беспилотных систем численностью не менее 300 экипажей для выполнения широкого спектра задач: от патрулирования до нанесения ударов FPV-дронами и ведения глубинной разведки.

Пятый шаг – создание первых 40–50 экипажей для нанесения ударов на большие расстояния. По словам Бровди, страны Альянса могут сформировать их уже до конца 2026 года.

Командующий предупредил, что Россия продолжит быстро наращивать производство ударных дронов.

Если сейчас она запускает по Украине около 300 «шахедов» в сутки, то уже через год, по его мнению, сможет увеличить их количество до 1000.

Бровди заявил, что не знает ни одной страны, которая была бы готова выдерживать такие атаки несколько дней подряд, а сбивать такое количество беспилотников ракетами Patriot экономически нецелесообразно.

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