Зеленский предложил Федорову «достойную должность» в правительстве Украины
- 22.07.2026, 2:06
Президент Украины не уточнил, о какой именно должности идет речь.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что предложил Михаилу Федорову «достойную должность» в правительстве, которая, по его словам, позволит объединить технологическую составляющую страны и обеспечить дальнейшее развитие.
Такое заявление он сделал во вторник, 21 июля, в своем вечернем обращении.
«Я предложил Михаилу достойную должность во власти, которая позволила бы объединить технологическую составляющую нашего государства, обеспечить ее развитие», — сказал глава государства.
Зеленский не уточнил, о какой именно должности идет речь и согласился ли Федоров.
«Компетенция Евгения Хмары [и.о. министра обороны] в сфере безопасности, боевые достижения, технические результаты и глубокие удары «Альфы» говорят сами за себя, и в условиях системы правительственных структур это необходимо», — ответил президент.
Народный депутат Украины Ярослав Железняк сообщил, что «речь идет о должности либо вице-премьера по военным технологиям, либо советника президента по этому вопросу».
«Насколько мне известно, такое предложение не получило одобрения», — добавил он.