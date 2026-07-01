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Зеленский предложил Федорову «достойную должность» в правительстве Украины

  • 22.07.2026, 2:06
Зеленский предложил Федорову «достойную должность» в правительстве Украины
Владимир Зеленский

Президент Украины не уточнил, о какой именно должности идет речь.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что предложил Михаилу Федорову «достойную должность» в правительстве, которая, по его словам, позволит объединить технологическую составляющую страны и обеспечить дальнейшее развитие.

Такое заявление он сделал во вторник, 21 июля, в своем вечернем обращении.

«Я предложил Михаилу достойную должность во власти, которая позволила бы объединить технологическую составляющую нашего государства, обеспечить ее развитие», — сказал глава государства.

Зеленский не уточнил, о какой именно должности идет речь и согласился ли Федоров.

«Компетенция Евгения Хмары [и.о. министра обороны] в сфере безопасности, боевые достижения, технические результаты и глубокие удары «Альфы» говорят сами за себя, и в условиях системы правительственных структур это необходимо», — ответил президент.

Народный депутат Украины Ярослав Железняк сообщил, что «речь идет о должности либо вице-премьера по военным технологиям, либо советника президента по этому вопросу».

«Насколько мне известно, такое предложение не получило одобрения», — добавил он.

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