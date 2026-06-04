Зеленский написал открытое письмо Путину 10 4.06.2026, 21:44

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Владимир Зеленский

Президент Украины предлагает прямые переговоры для завершения войны.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 4 июня, опубликовал открытое письмо российскому диктатору Владимиру Путину. Полный текст письма опубликован на сайте Офиса президента Украины.

В письме украинский лидер напоминает, что Россия несет серьезные потери на фронте (63% убитыми и 37% ранеными), постоянно переносит сроки захвата Донецкой области, а россияне все больше недовольны атаками украинских дронов и ракет, дефицитом бензина, постоянными запретами и планами РФ устроить вторую волну мобилизации. Он также отмечает, что Украине уже удалось перенести войну на территорию России, а страна-агрессор сейчас полностью зависит от Китая.

«Вы не ожидали полномасштабного сопротивления Украины и не прогнозировали, что все зайдет так далеко. Но мы все здесь — на пятом году полномасштабного столкновения. Не бойтесь выйти из войны — это главное, что от вас сейчас нужно. Украина сохраняет независимость. И сохранит. Несмотря на любые прогнозы», — пишет Зеленский.

Украинский президент пишет, что, по данным разведки, Путин рассматривает планы войны на 2027−2028 годы, хочет еще больше втянуть в войну Беларусь и «разыгрывает какую-то партию с Приднестровьем».

Зеленский подчеркивает, что Украине предлагает закончить войну «в формате между вами и нами», и предлагает Путину встретиться и определить для этого четкую дату. Он добавляет, что к двустороннему треку могут присоединиться другие выбранные участники.

Президент Украины пишет, что Украина готова полностью прекратить огонь для переговоров и готова провести обмен военнопленными по принципу «всех на всех».

«Нужно определить, каким будет будущее для всех последующих поколений украинцев и россиян. Если вы лично в своих мыслях не придете к идее, что эту войну пора завершать, Украина продолжит бороться за свое существование. У нас будут те, кто поддержит нас. Но и вам придется гораздо больше бороться за ваше существование — не России, а ваше личное. И это не угроза от меня или Украины. Это факты русской истории, которые вы хорошо знаете: когда Россия устает, происходят изменения. Мы можем работать на такую усталость. Вы можете остановить свою войну. Вечная память всем, чьи жизни были унесены этой войной. Слава Украине!», — заканчивается письмо.

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