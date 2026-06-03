В Сети смеются над видео работы российской ПВО в Санкт-Петербурге 2 3.06.2026, 15:57

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Фото: Михаил Тихонов

Полная беспомощность оккупантов.

В социальных сетях активно обсуждают видеозаписи, на которых показана работа российских сил противовоздушной обороны во время атаки украинских беспилотников на Петербургский нефтяной терминал — один из крупнейших объектов такого типа на Балтийском море, пишет «Диалог».

На опубликованных кадрах видно, как люди, находящиеся на крышах зданий, ведут огонь из стрелкового оружия по беспилотникам, пролетающим над городом. При этом на видео не заметны зенитные комплексы или пуски ракет ПВО. В одном из роликов стрелок после очереди наблюдает, как дрон продолжает движение, и жестом демонстрирует разочарование.

Позже в сети появились кадры возгорания на территории нефтяного терминала. Отдельное внимание пользователей привлекли видеозаписи, на которых участники отражения атаки снимают последствия происшествия, смеются и фотографируются на фоне горящего объекта.

Силы специальных операций Украины заявили, что удар по Петербургскому нефтяному терминалу был нанесен подразделениями Deep Strike совместно с СБУ, Силами беспилотных систем, ГУР и Государственной пограничной службой Украины.

По данным ССО, терминал располагает 31 резервуаром общей вместимостью 324 тыс. кубометров и способен переваливать до 12,5 млн тонн грузов в год.

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