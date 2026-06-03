Украина ударила по военным кораблям РФ в городе-крепости возле Петербурга 1 3.06.2026, 12:20

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Фото: Минобороны России

Появились новые подробности и видео попадания.

Силы обороны Украины поразили корабли и объекты инфраструктуры в порту Кронштадт в Ленинградской области РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ и командующего Сил беспилотных систем Роберта «Мадяра» Бровди.

Сначала об атаке сообщил совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штильерман.

Он отметил, что сегодня начинает свою работу Санкт-Петербургский международный экономический форум.

«Мы очень хотели организовать для гостей экскурсию на крейсер «Москва», но, к сожалению, не смогли его привезти. Поэтому пришлось топить два других корабля прямо на месте проведения мероприятия. Надеюсь, все гости ПМЭЭФ-2026 будут дышать полными легкими и наслаждаться видами», - написал он в соцсети Х.

Впоследствии поражение российских кораблей подтвердил Генштаб ВСУ.

«По предварительной информации, поражены корабли и объекты инфраструктуры в порту Кронштадт. Масштабы нанесенных повреждений уточняются», - говорится в сообщении.

«Мадяр» показал видео поражения российского корвета «Бойкий». Судно стояло в сухом доке на территории военно-морской базы «Кронштадт» в 1100 км от Украины.

Кронштадтский морской завод, атакованный украинскими дронами, - один из крупнейших российских терминалов в Балтийском регионе. Он имеет 21 резервуар для хранения и перевалки нефтепродуктов.

Преодолев около 1100 км, беспилотники попали по территории резервуарного парка, где зафиксировано по меньшей мере четыре отдельных крупных очага пожара.

Кроме того, в Кронштадте был нанесен удар по месту стоянки военных кораблей. Сейчас уточняются результаты поражения и масштабы нанесенного противнику ущерба.

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