Украина ударила по военным кораблям РФ в городе-крепости возле Петербурга

Украина ударила по военным кораблям РФ в городе-крепости возле Петербурга1
- 3.06.2026, 12:20
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Появились новые подробности и видео попадания.
Силы обороны Украины поразили корабли и объекты инфраструктуры в порту Кронштадт в Ленинградской области РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ и командующего Сил беспилотных систем Роберта «Мадяра» Бровди.
Сначала об атаке сообщил совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штильерман.
Он отметил, что сегодня начинает свою работу Санкт-Петербургский международный экономический форум.
«Мы очень хотели организовать для гостей экскурсию на крейсер «Москва», но, к сожалению, не смогли его привезти. Поэтому пришлось топить два других корабля прямо на месте проведения мероприятия. Надеюсь, все гости ПМЭЭФ-2026 будут дышать полными легкими и наслаждаться видами», - написал он в соцсети Х.
Впоследствии поражение российских кораблей подтвердил Генштаб ВСУ.
«По предварительной информации, поражены корабли и объекты инфраструктуры в порту Кронштадт. Масштабы нанесенных повреждений уточняются», - говорится в сообщении.
«Мадяр» показал видео поражения российского корвета «Бойкий». Судно стояло в сухом доке на территории военно-морской базы «Кронштадт» в 1100 км от Украины.
Кронштадтский морской завод, атакованный украинскими дронами, - один из крупнейших российских терминалов в Балтийском регионе. Он имеет 21 резервуар для хранения и перевалки нефтепродуктов.
Преодолев около 1100 км, беспилотники попали по территории резервуарного парка, где зафиксировано по меньшей мере четыре отдельных крупных очага пожара.
Кроме того, в Кронштадте был нанесен удар по месту стоянки военных кораблей. Сейчас уточняются результаты поражения и масштабы нанесенного противнику ущерба.