Дроны атаковали нефтебазу в российском Армавире 4 22.07.2026, 8:23

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В Краснодаре — сильный пожар в районе хаба Wildberries.

В ночь на 22 июля дроны атаковали Краснодарский край в России. В сети пишут об ударах по нефтебазе в Армавире и в районе логистического центра компании Wildberries в Краснодаре, сообщает «Фокус».

Город Армавир подвергся атаке дронов около 03:00: в сети сообщили о серии взрывов и пожаре, разразившемся после ударов. Об этом пишут OSINT-каналы.

Через некоторое время аналитики уточнили, что под прицелом дронов могла оказаться местная нефтебаза. В районе этого объекта были зафиксированы возгорание и сильное задымление. Кадры атаки на Армавир были опубликованы в сети.

Местные власти пока не прокомментировали нападение.

Через некоторое время OSINT-каналы также сообщили, что под атакой дронов этой ночью оказался областной центр Краснодарского края РФ — город Краснодар. Там после серии взрывов было зафиксировано несколько сильных пожаров.

Впоследствии аналитики высказали предположение, что под ударом БПЛА в Краснодаре оказался крупный логистический центр компании Wildberries.

«По предварительным данным, подвергся нападению один из крупнейших и важнейших логистических центров Wildberries в России, расположенный в Краснодаре. На кадрах, опубликованных местными жителями, виден крупный пожар», — отмечают обозреватели.

Между тем российские СМИ сообщали, что компания Wildberries эвакуировала логистический комплекс в соответствии с требованиями безопасности. Мэр города Евгений Наумов лишь предупредил, что в Краснодаре объявлена воздушная тревога из-за угрозы беспилотников, однако информации о последствиях атаки не предоставил.

Напомним, что утром 22 июля беспилотники нанесли удар по крупному логистическому центру компании Wildberries в Невинномысске Ставропольского края РФ.

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