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«Беларусбанк» ввел изменения по кредитам на недвижимость

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  • 22.07.2026, 9:24
«Беларусбанк» ввел изменения по кредитам на недвижимость

Многие даже не слышали о таком варианте жилья.

«Беларусбанк» ввел изменения по кредиту «Стройдом». Теперь его можно оформить на возведение или приобретение бизнес-апартаментов в многофункциональных или жилых комплексах. Лимит займа — до 200 000 рублей, пишет «Зеркало».

Этот кредит можно получить на срок до 12 лет. На строительство или покупку апартаментов его выдают под 14,9% годовых. Погашение основного долга — с 13-го месяца.

Ранее «Зеркало» рассказывало, что собой представляют бизнес-апартаменты. К примеру, они относятся к нежилой недвижимости, поэтому к ним применяются отдельные требования, в том числе по пожарной безопасности. Например, в помещении должны быть датчики дыма и пожарная сигнализация.

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