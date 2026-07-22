За пять лет количество первоклассников в Беларуси уменьшилось на 30 000 5 22.07.2026, 10:08

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Кроме того, в стране уменьшилось и количество школ и гимназий.

Министерство образования опубликовало статистику к новому учебному году. По предварительным данным ведомства, в первый класс в 2026 году пойдут около 87 500 детей.

Всего же в школы в этом году пойдут 1,025 млн учащихся.

«Еврорадио» отмечает, что за последние пять лет количество первоклассников уменьшилось на 30 000 — в 2021 году их было более 118 000.

Кроме того, в стране уменьшилось и количество школ и гимназий. В 2021 году их было 2 940, в 2026-м — «более 2 500».

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