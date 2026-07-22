«Звучит дико, но это привычная реакция для соседнего Мордора» 22.07.2026, 11:02

Фото: Exilenova+

Изменили ли удары по российским складам предпочтения белорусов?

Белорусы внутри страны рассказали «Салідарнасці», какими маркетплейсами пользуются и изменилось ли их отношение к Wildberries после украинских ударов.

С минувших выходных Украина целенаправленно атакует логистические склады российского маркетплейса Wildberries. И дело не только в отместке за удары по украинской «Новой поште», но и в использовании WB для обеспечения российской агрессии.

Попавшие под удар логистические объекты в Тамбове и Подмосковье имеют значение для миллионов россиян, предпочитающих оставаться «вне политики». И не только для них. По данным опросов, в последние несколько лет Wildberries является самой известной и популярной площадкой для онлайн-покупок беларусов, а в текущем году площадку признали доминантом на национальном уровне.

Изменили ли удары по российским складам предпочтения белорусов? Какими маркетплейсами чаще пользуются наши соотечественники и в чем видят их минусы и плюсы? Собеседники, имена которых изменены нами в целях безопасности, рассказывают о своем опыте.

«Обязательный пункт для меня: никакой предоплаты»

— Я все время, сколько пользуюсь маркетплейсами, старалась выбирать товары только с оплатой при получении, — говорит жительница областного центра Юля. — Потому что если приходит не тот размер, цвет или качество, или еще как-то товар не устраивает или продавец хитрит — с возвратом своих же собственных денег на Wildberries всегда была, как бы это мягче выразиться, долгоиграющая и нервная эпопея. Во всяком случае, у меня.

А уж теперь — это обязательный пункт для меня: никакой предоплаты. Нет того, что я ищу, на Wildberries — ну ладно, закажу на «Озоне», или на Oz.by, на «21 веке», да боже, даже в «Е-доставке» поищу! Технику отлично подбирать и сравнивать характеристики на Onliner, одежду, особенно детскую — на «Куфаре». Но рисковать своими деньгами я больше не буду. Утром — стулья, вечером — деньги, только так.

Что касается моего отношения к Wildberries, да, оно изменилось. Во-первых, я стала замечать накрутки: если еще год-два назад было однозначно дешевле заказать на маркетплейсе, то сейчас вовсе не обязательно, в магазинах часто те же цены, а ты «взял в руки, маеш рэч»: сразу посмотрел, потрогал, проверил, устраивает или нет.

Во-вторых, все чаще появлялись вопросы и к срокам, и к качеству и процедуре возврата, зачем мне эта головная боль, если можно чуть дольше подождать, но купить у других нормальные вещи, которые не придется возвращать?

После прилетов по российским складам стала читать больше информации, почему да как. И возникло четкое ощущение: да, там полно товаров двойного назначения, для военных, и да, владельцы бизнеса об этом знали, поэтому и внесли пункт об отказе от ответственности, если вдруг прилетит.

А я жестко против войны, не собираюсь ее поддерживать ни словом, ни одним рублем. Так что сейчас испытываю странную смесь злорадства и облегчения, что смогла сделать окончательный выбор.

«Заказывать стройматериалы или мебель с доставкой в райцентр выходило дешевле, чем на любом местном рынке»

— Ох, вы прямо по адресу с вопросом попали, — улыбается Мария, жительница одного из районных городов Беларуси. — Потому что я, если можно так сказать, маркетплейсоголик. Пользовалась, пользуюсь и (надеюсь, никаких глобальных блокировок интернета в нашей стране не случится) буду пользоваться.

Я заказывала на «Алике» (AliExpress) много всего, пока не начались странные телодвижения властей, помните эти идеи: урезали беспошлинные посылки до 22, кажется, евро и до 10 кг.

Пару лет назад беспошлинный порог повысили, но мне уже было не слишком интересно, разве что муж обрадовался и начал вновь заказывать какие-то штуки для рыбалки, моделирования и других своих хобби.

Потом пользовалась Joom, тоже китайская платформа, какую-то мелочь заказывала, которой у нас было или не найти, или стоила неприличных денег по сравнению с качеством.

Перепробовала Lamoda, но там для меня было по большей части «дорого и глупо», «Куфар» — настоящая палочка-выручалочка, если нужно пристроить или найти на короткий срок б/у вещи, особенно детские.

21vek.by — также очень полезная для нас штука, заказывать у них стройматериалы или мебель с доставкой в райцентр выходило дешевле и удобнее, чем покупать на любом местном рынке.

И знаете, что? Я даже маркетплейсом «Белпочты» как-то пользовалась. Крайне неудобная штука, должна сказать. Один раз с ними связалась, купила и отправила бабушке лупу для чтения, и потом забыла вообще про их существование.

«Трачу на эти покупки ровно столько, сколько могу себе позволить потерять»

— Я как пользовалась маркетплейсами, так и дальше буду, — соглашается с предыдущей участницей опроса минчанка Варя. — Постоянно заказываю различные мелочи, в поисках которых жаль тратить время и силы на обход магазинов и рынков.

Что я имею в виду? Например, полотенчики для кухни, покрывала, хозяйственные товары, шторку для ванной (на маркетплейсе — 6 рублей, а у нас на «Заходнем» рынке — 12), канцелярию, бытовую химию.

Раньше я также активно пользовалась Joom, там были «плюшки» для постоянных пользователей: начисляли бонусы, за которые ты мог выбрать себе бесплатные товары, вроде карандаша для глаз, прихватки на кухню или что-то подобное. Мелочь, а приятно. Больше того вам скажу: комплект спортивного белья, которое я купила у «китайцев», до сих пор в хорошем состоянии.

Буквально в пятницу заказала на Wildberries плотный блокнот для медицинской карточки дочери (а вы знали, кстати, что карточка — собственность поликлиники, но заводите вы ее сами?). Раньше такие вещи можно было найти в «Белсоюзпечати», теперь работающие киоски сами попробуй найди, а на онлайн-платформе — пожалуйста, в нескольких вариантах, с плотными листами, с возможностью подклеивать анализы. Вот завтра должны доставить, пока без задержек.

Еще мне нравится их сервис, когда могут доставить на дом для примерки — с маленькими детьми очень удобно. Хотя помню, что была целая волна злоупотреблений и отказов, и хотели вовсе отменить эту опцию, но вроде бы сохранили.

Новости относительно Wildberries я, честно говоря, не мониторю. Если что-то не доставят и не вернут деньги, тогда буду париться, а пока трачу на эти покупки ровно столько, сколько могу себе позволить, если что, вдруг потерять.

Хотя я могу себе представить состояние беларуских предпринимателей, у которых в буквальном смысле сгорели деньги на российских складах. Но как потребителя, меня это пока не затронуло.

«Низкое качество, «дешман», как в моем детстве говорили»

Влад из пригорода столицы рассказывает «Салідарнасці» о своем опыте:

— Я не пользуюсь Wildberries вовсе. Как по мне, очень низкое качество, «дешман», как в моем детстве говорили. Знаю, что его девочки в основном любят, потому что можно выбрать постоплату, при получении перемерять все от души и оставить только нужное.

Но мой основной выбор — Ozon, к нему нет вопросов по ассортименту и качеству, субъективно, выбор того же корма для котов, что мы постоянно заказываем, гораздо больше. 1-2 раза буквально за все время задерживали посылки, остальное все в срок.

Знаю, многие мои знакомые еще любят Onliner, но для меня это всегда был скорее каталог и новости, чем платформа для покупок.

Также могу похвалить «Куфар» — если следовать элементарным правилам безопасности, чтобы не попасть на удочку мошенников и не заплатить за несуществующий товар, там можно найти всякое интересное. В моем случае, например, это были головные уборы, я собираю коллекцию из разных стран, от тюбетейки до сомбреро.

И еще шекели. Была у меня идефикс прикупить 10 шекелей (старых, монетой), чтобы положить в кошелек и на просьбы приятелей одолжить денег отвечать словами из анекдота «на вот тебе 10 шекелей и успокойся». А потом в процессе выяснилось, что на наши деньги это вовсе не так мало, как я думал (смеется). Стоимость коллекционной монетки может доходить до 30 рублей. Так что теперь у меня это скорее долгосрочное вложение на черный день, чем сувенир.

«Звучит дико, что после прилетов по нескольким складам Wildberries не приостановил работу»

— Я пользуюсь Wildberries, — говорит минчанка Любовь. — Причем нередко заказы оформляю как раз на РФ, туда регулярно ездят на вахты мой муж и брат. И отметила для себя, что на российский адрес, преимущественно, выходит дешевле — у нас, видимо, накручивают за доставку до региональных складов.

Но сказать, что это прямо самая любимая и удобная для меня платформа, не могу. Всегда открываю несколько страниц и сравниваю. Плюс, муж оформил какую-то скидочную карту у Ozon, с ней бывает дешевле. А мне так все равно, ориентируюсь только на отзывы и цены, чтобы не попасть впросак.

В основном беру мелочевку, например, москитную сетку на дачу, сейчас вот металлические прищепки для парника, потому что в магазине они дороже и отвратного качества, пластмасса сломалась очень быстро. А какие-то мелочи я даже не представляю, где искать офлайн — в интернете это проще и удобнее, на любой вкус и кошелек, тут и сейчас выбрал, заказал и расслабился.

Иногда, бывает, поддаюсь любопытству — когда встречаю вещи из разряда «хитроумные китайцы придумали такое, о чем я раньше даже не подозревал».

Так в прошлом году заказала стик для сливочного масла, смазывать формы для выпечки и не расходовать лишний жир, а еще гранаточистку (за 35 лет жизни вообще о таком не слышала прежде), ортопедические стельки специально для кроссовок, органайзер для проводов.

Для меня, конечно, звучит дико, что после прилетов по нескольким складам Wildberries не приостановил работу, а только призвал и дальше пользоваться их услугами. Но в остальном реакция уже привычная для соседнего Мордора: никаких компенсаций никому, никакого сочувствия продавцам и родственникам погибших, продолжать делать бизнес, как будто ничего особенного не случилось.

Последствия ударят больнее всего по обычным людям, мелким предпринимателям (Вздыхает).

Думаю, что мы переключимся на Ozon, китайские платформы, или наши белорусские, чтобы не поддерживать даже косвенно этот людоедский способ заработка.

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