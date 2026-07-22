CEPA: «Очищающий огонь» пожирает наследие Орбана 22.07.2026, 11:45

Петер Мадьяр

Петер Мадьяр проводит масштабную чистку институтов прошлой власти.

Новая власть Венгрии за первые 100 дней после победы на выборах начала масштабный пересмотр системы, созданной бывшим премьером страны Виктором Орбаном за 16 лет правления. Правительство нового премьера Петера Мадьяра использует конституционное большинство, чтобы избавиться от ключевых институтов, связанных с прежней властью, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Партия «Tisza» получила две трети мест в парламенте, что позволило ей проводить быстрые реформы и менять законодательство. Одним из главных шагов стала так называемая операция «Очищающий огонь», направленная на демонтаж структур, созданных при Орбане.

В рамках реформ были упразднены чрезвычайные правовые механизмы, временно приостановлена работа государственного вещателя и закрыто Управление по защите суверенитета, которое критики обвиняли в давлении на журналистов, ученых и общественные организации.

«Новая власть начала разбирать последние опоры системы Орбана», — пишут авторы анализа, отмечая, что изменения затронули даже высшие государственные должности. Президент Венгрии Тамаш Шуйок покинул пост после конституционных поправок, а также была запущена процедура смены руководства Конституционного суда.

Сам Мадьяр заявил, что новый президент должен быть способен «представлять всех венгров без политической принадлежности». Однако его первая попытка предложить кандидата — знаменитую шахматистку Юдит Полгар — закончилась неудачей после того, как она отказалась от номинации.

Экономически Будапешт рассчитывает получить более €16 млрд замороженных средств ЕС после проведения реформ. Кроме того, Венгрия присоединилась к Европейской прокуратуре, занимающейся расследованием финансовых преступлений.

Тем временем влияние Орбана снижается. По данным опросов Medián, 69% венгров не хотят видеть его на важных государственных должностях в будущем. Бывшие чиновники его правительства также начинают менять карьерные пути: некоторые уходят из политики, а другие переходят в частный сектор.

«Летняя политика показала, насколько серьезно новое руководство намерено выполнять свой мандат», — считают авторы, добавляя, что главным испытанием для Мадьяра станет сохранение поддержки общества и восстановление экономики.

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