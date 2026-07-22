Египет вводит электронные визы
- 22.07.2026, 11:47
Это затронет и белорусов.
С 1 августа в Египте планируют в пробном режиме ввести цифровые визы. Пока они будут действовать только в аэропорту Каира, но в будущем должны появиться и в других точках. Об этом сообщил Республиканский союз туристических организаций.
Бумажных наклеек в паспортах не будет. Вместо них туристы будут получать QR-код для предъявления на паспортном контроле. Варианта, как его оформить, три: на официальном сайте, через мобильное приложение и автоматы самообслуживания в залах прилета. Есть нюанс: оплатить визу наличными будет нельзя, только банковской картой. Оформлять QR-код от имени туриста смогут и турфирмы за 48 часов до прибытия.
На данный момент стоимость визы — $30.
Напомним, что для посещения Синайского полуостров (там находится курорт Шарм-эль-Шейх) на срок до 15 дней виза не нужна — въездной штамп в паспорт ставят бесплатно. На него и в будущем цифровая система распространяться не будет.
В Хургаде визы пока будут оформлять по старым правилам. Распространить новую систему на большую часть страны планируют только после пробного периода в Каире.