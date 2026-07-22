Китай уже ударил по Кремлю 1 Александр Немец

22.07.2026, 12:20

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Зачем Пекин передал Украине это мощное оружие против РФ?

Несколько недель назад я поместил статью «Когда ударит Китай?», а десять дней назад поместил статью «Правое дело торжествует…"

Так вот, имею наглость утверждать: Китай уже ударил по путинскому режиму. Ударил сильно. И продолжает бить все с большей силой. Доказательства предоставило такое серьезное издание как The Wall Street Journal (WSJ).

13 июля WSJ поместил большую аналитическую статью относительно новых тенденций в отношениях Китая и РФ. Я даю ее краткое изложение:

Путинский режим к маю 2026 года окончательно превратился не просто в младшего партнера, а в «очень младшего партнера» Китая, в предельно зависимого вассала. 13-15 мая, в ходе визита в Пекин, Путин вновь попытался «продать» проект строительства газопровода «Сила Сибири 2» с Ямала, через Восточную Сибирь и Монголию до китайкой границы. Си Цзиньпин ответил, что этот проект возможен только если (а) РФ профинансирует все строительство газопровода до самой границы Китая и (б) если цена на этот газ для Китая будет очень низкой (не больше 50 долларов за тысячу кубометров, в 5 раз дешевле цена газы доставляемого в Китай по «Силе Сибири 1» и примерно в 15 раз ниже нынешней цены газа в Европе). Т.е. ответ Путину был откровенно издевательским.

За время Войны РФ сильно ослабела, а Китай заметно усилился, Соотношение сил Пекина и Москвы очень резко изменилась в пользу Пекина. В 2013 году на Китай приходилось лишь 10% внешней торговли России, тогда как сейчас этот показатель вырос почти до 40%. Треть российских экспортных доходов приходится на Китай, а доля РФ в торговом обороте Китая составляет менее 4%.

Во-вторых, (в 2025-2025 годах) резко выросли китайский шпионаж в РФ и китайская вербовка российских чиновников среднего звена. Москва знает об этом, но молчит, чтобы не портить отношения с Пекином. Китай вербует видных чиновников в Москве и на периферии, чтобы контролировать политику РФ, когда «Путин покинет свой пост». (Китай намерен полностью контролировать РФ или то что от РФ останется с помощью местных Квислингов в самой Москве, в Иркутске, Улан-Удэ, Чите, Якутске, Владивостоке после устранения Путина).

По мнению американских аналитиков, у Китая есть реальная возможность превратить Россию в полностью контролируемый «гигантский Лаос» или «гигантский Пакистан».

Никогда еще WSJ не высказывался так определенно относительно Китая и РФ. Если совсем коротко, «Россия полностью потеряла суверенитет и де-факто превратилась в колонию Китая. Теперь Пекин собирается формализовать и кодифицировать новое положение вещей». (Ограбили они меня и «авторские» не заплатили.)

Как на эту статью ответили украинские и русские оппозиционные аналитики? Довольно точно высказался Сергей Асланян. Я даю лишь главные тезисы этого длинного комментария:

– WSJ описывает нынешнюю ситуацию в отношениях Китая и РФ как нечто совсем новое. На самом деле Китай вербует российских чиновников уже несколько лет. Это облегчается тем, что российские чиновники всех уровней совершенно коррумпированы и купить их нетрудно. Тем более, сейчас, когда эти чиновники ощущают крах путинского режима и стремятся услужить Новому Хозяину. Эти чиновники уже куплены (включая губернаторов всех регионов Дальнего Востока (ДВ РФ). В Москве это Мишустин.

– Китай в самом деле в последнее время (2025-2026 годы) существенно усилил свою активность всех типов на территории РФ, в особенности на территории ДВ РФ. Чиновники давно уже куплены, а вот присутствие и активность китайцев в регионах ДВ РВ быстро растет. Пекин это направляет и четко контролирует.

– Китай рассматривает всю территорию от Байкала до Тихого океана, включая сам Байкал, как свое законное владение, и не скрывает этого в публикациях своей прессы. Китай собирается в ближайшее время вернуть себе эти земли (пока в виде формально независимых протекторатов), а к 2050 Китай вернет себе эти земли полностью (как свои новые провинции).

– Уже сейчас Китай жестко контролирует значительную часть земель ДВ РФ, создав здесь многочисленные поселения (чайна-тауны), монообразования, в которых китайцы не просто живут и работают, они там управляют. В каждом таком «монообразовании» (чайна-тауне) имеется своя охрана, своя медицина, свои пункты здравоохранения и тот бизнес, ради которого соответствующий чайна-таун создан (лес, уголь, добыча золота и нефрита, женьшень, сельское хозяйство, браконьерство). Сюда входит сам чайна-таун и прилегающая округа. «Местным» сюда хода нет, за вычетом женщин репродуктивного возраста (в самом Китае женщин остро не хватает). Местных уничтожают, если надо, снайперским огнем (так утверждает Сергей Асланян.) (Общая площадь таких китайских анклавов достигает многих сотен тысяч квадратных километров, они основана на Территориях Опережающего Развития – ТОРах – сданных в почти бесплатную «аренду» Китаю на 49 лет или больше).

– Еще одним инструментом китайского господства в ДВ РФ (и, пожалуй, Восточной Сибири) являются несколько нефтепроводов, транспортирующих нефть их Западной Сибири в Китай по символической цене (возможно, не выше 25 долларов за баррель), по договору 2009 года с Роснефтью и Транснефтью и «кредиты на 25 лет в обмен на почти бесплатную нефть». Сюда же относится газопровод «Сила Сибири 1». (конец изложения)

Очевидно, господин Асланян знает что говорит.

Вот еще один серьезный «отклик» на публикацию WSJ: «Появилась информация что Китай готовится к падению Путина, устанавливая за его спиной связь с самыми влиятельными людьми в России – (ведущими) провинциальными чиновниками, которые останутся у власти при любом «транзите власти» в РФ.

Пекину необходимо иметь своих людей во власти, чтобы обеспечить стабильность на период перехода власти и сохранить в целости (ранее приобретенные) китайские активы в РФ. На ближайшие годы это будет выглядеть следующим образом: Китай полностью аннексирует российский Дальний Восток в экономическом и политическом плане. Китай создаст автономии (автономные районы или даже «независимые государства»), а Москва не посмеет протестовать. Потому что Пекин купил все местные ресурсы, в первую очередь нефть и газ, на 25 лет вперед. В 2009 году Банк Развития Китая предоставил Роснефти и Транснефти кредит в 25 миллиардов долларов... Не случайно, Сечин назвал РФ «миской риса (Китая)». Он прекрасно понимает, что РФ по уши в долгах и отдавать их нечем кроме как ресурсами и территориями.

Огромные территории (ДВ РФ) уже отданы Китаю («аренда на 49 лет»). Поэтому желание сюзерена (Китая) не допускать смуты, в ходе транзита власти, в своих «старо-новых» северных провинциях вполне понятно. Пекин не заинтересован в будущем РФ. Ему важно лишь сохранить и вернуть свои приобретенные активы. А в случае хаоса в этих новых провинциях придется вводить туда китайские войска, что для Пекина нежелательно. Пекину проще скупить продажных российских чиновников.

Цинизм Пекина заключается сейчас в усиленных поставках компонентов дронов Украине. (конец изложения)

Китай не только готовится к падению путинского режима, но и приближает его путем быстрого расширения поставок Украине комплектов деталей для сборки дронов.

Недавно я погуглил со словами «neodymium magnet drone China» и получил AI Overview: Китай доминирует в мировой цепочке снабжения дронами и контролирует производство почти всех ключевых элементов дронов, военных и гражданских.

В первую очередь, Китай является мировым монополистов в неодимых магнитах (neodymium (NdFeB) magnets). Это же относится к литий-ионным батареям, лидарные датчикам (lidar sensors) и двигателям дронов. Китай выпускает до 90% мирового производства этих компонентов.

Очень детальное описание. Можно понять, что производство возможно и вне Китая, но в несколько раз дороже и более низкого качества. Да, в ходе Войны обе стороны используют дроны из китайских компонентов. Но в последнее время Украина получает явно больше таких наборов компонентов.

Каждую ночь Украина посылает РФ «в подарок» несколько сот дальних дронов. В среднем, в первой половине июля (оценка) СБУ отправляло свыше 400 дронов в сутки (на уровне второй половины июня). И качество (тактико-технические характеристики) этих дронов непрерывно растет. И результаты хороши! Они хорошо известны, нет нужды повторять.

Повторяю, почти вся начинка в этих дронах китайская. Эти дроны теперь оснащены искусственным интеллектом (ИИ). Украинским? Есть немного. Американским? Тоже есть. Но и китайским ИИ тоже. Ведь в июле 2026 года лучшие китайские ИИ модели практически не уступали американским (посмотрите мою предыдущую статью «Триллионы токенов").

Зачем Китай передал Украине это мощное оружие против РФ? Легко понять, что Китай решил вывести РФ из Войны и инициировать процесс ее распада. Конечно, в свою пользу.

Александр Немец, kasparovru.com

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