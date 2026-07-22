Какие итоги у государственной программы ЭКО за пять лет 1 22.07.2026, 12:58

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Информация из закрытого документа Минздрава.

С 2021 года из бюджета выделили 27,8 миллиона рублей на процедуру экстракорпорального оплодотворения. За это время возможностью бесплатно сделать ЭКО воспользовались 7404 раза, говорится в закрытом отчете Минздрава за 2025 год. Документ получило «Зеркало».

Коллегия Минздрава в марте 2026-го подвела итоги прошлого года. Как отмечается в документе, только в прошлом году провели 1309 циклов экстракорпорального оплодотворения за счет бюджета, выделив на это 5,9 миллиона рублей. В итоге 551 женщина забеременела, то есть эффективность процедуры оказалась 42,1%.

Всего в прошлом году 578 белорусок стали мамами благодаря ЭКО (часть забеременела еще в 2024-м), у них родился 661 ребенок. При таком способе оплодотворения многоплодная беременность не редкость — только в 2025-м таких случаев было 40.

Всего за пять лет на бесплатные попытки ЭКО выделили 27,8 миллиона рублей (так указано в документе Минздрава, но при нашем пересчете получилось 28,7):

2021 год — 5,5 млн рублей,

2022 год — 6,5 млн рублей,

2023 год — 4,9 млн рублей,

2024 год — 5,9 млн рублей.

За эти годы врачи провели 7404 цикла ЭКО. Забеременеть удалось только 40% женщин (это 2975 белорусок). К сожалению, судя по всему, стать мамами смогли не все: за пять лет с помощью ЭКО родились 2528 детей.

При этом показатель, который называет Минздрав, достаточно высокий. Так, согласно данным Европейского общества репродукции человека и эмбриологии (ESHRE), частота наступления беременности после ЭКО в Европе обычно составляет около 30−40% в зависимости от возраста пациенток и стадии развития эмбриона.

Кроме того, в документе подчеркивается, что в 2025 году врачи смогли сдержать коэффициент младенческой смертности — он составил 2,4 на 1000 родившихся живыми. При этом максимальный показатель, который считали допустимым — не выше 3,0. Значительно ниже установленного предела был и показатель детской смертности — 20,3 на 100 000 детей до 17 лет (при цели — не выше 30,0). Правда, на общие цифры рождаемости это не повлияло: число появившихся на свет детей в 2025 году сократилось на 7,6% по сравнению с 2024-м.

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