В Могилевской области дети решили повторить веселый лайфхак из TikTok 22.07.2026, 13:48

Закончилось больницей.

В поселке Краснополье Могилевской области дети на площадке решили повторить лайфхак, который увидели в TikTok. Для этого им понадобились электросамокат и карусель. Чтобы раскрутить карусель как можно быстрее, они приставили к ней колесо электросамоката и нажимали на газ. Подробностями происшествия поделились в комитете судебных экспертиз.

«Эксперимент» проводила компания детей 8—10 лет. Покатав на карусели друг друга, они позвали так развлечься незнакомого 8-летнего мальчика, который наблюдал за происходящим со скамейки.

Тот согласился, но в процессе сильно выгнулся в спине и почувствовал себя плохо. В тот же день ребенка забрали в областную детскую больницу, где он две недели проходил лечение.

Экспертиза установила наличие ссадины и кровоподтека задней поверхности грудной клетки, а также закрытого компрессионного перелома тела грудного позвонка. Телесные повреждения относятся к категории менее тяжких.

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