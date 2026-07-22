Вслед за складами Wildberries Украина атаковала объекты крупнейшего в России производителя мяса 8 22.07.2026, 14:28

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На одном из предприятий — серьезные повреждения и пожар.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 22 июля атаковали объекты агрохолдинга «Мираторг» в Климовском районе Брянской области. На одном из предприятий в результате обстрела серьезные повреждения получили производственные корпуса, а также произошло возгорание. «Ущерб существенный. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе компании. На другом объекте охранника ранило осколками беспилотника. Кроме того, на свиноводческом комплексе в ходе налета дронов был поврежден кормовоз, находившийся на разгрузке. «Транспортное средство обездвижено. Водитель не пострадал», — уточнили в «Мираторге».

Накануне, 21 июля, предприятия агрохолдинга в Брянской области также пострадали при атаках ВСУ. Врио губернатора региона Егор Ковальчук отметил, что были повреждены несколько производственных корпусов, а также уничтожены два большегрузных автомобиля. Информации о пострадавших не поступало. «Мираторг» является крупнейшим производителем свинины и говядины в России. Согласно утверждению самой компании, она ежедневно производит 30 тонн продукции и доставляет ее по всей стране. Агрохолдингом владеют братья Александр и Виктор Линники, которых связывают с супругой экс-президента РФ Дмитрия Медведева.

До этого ВСУ начали бить по логистическим центрам крупнейшего российского маркетплейса — Wildberries. 18 июля атакам подверглись склады в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. Погибли восемь человек, около 80 пострадали. Вспыхнули сильные пожары. 22 июля под удар попали комплексы в Краснодаре и Невинномысске. Ранения получили 13 человек. Региональное управление Роспотребнадзора рекомендовало жителям Краснодара реже выходить на улицу и пользоваться респираторами из-за возникшего пожара на складе Wildberries.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удары ВСУ по объектам российского маркетплейса, назвав их «дальнобойными санкциями». Он также заявил, что логистические центры были задействованы «в обеспечении российской армии комплектующими для дронов, навигационным оборудованием и снаряжением».

25 июня Зеленский утвердил для Службы безопасности Украины «40-дневную операцию влияния» на Россию «с целью добиться прекращения войны». Что под этим подразумевается, он не уточнил. Однако перед этим Зеленский обсудил «план дальнобойных санкций, санкции средней дальности» и работу Центра специальных операций «Альфа» на фронте.

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