Андрей Войнич: Тюрьма в Беларуси — это миниатюра государства 1 22.07.2026, 14:49

Андрей Войнич

Фото: «Радыё Свабода»

Система управления, иерархия — все один в один.

На некоторых предприятиях Беларуси зарплату не повышали уже девять лет. Аместо этого работников заставляют посещать пропагандистские лекции и слушать исторические мифы. Об этом рассказал координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» и бывший политзаключенный Андрей Войнич.

«Сегодня я хочу рассказать, почему Республика Беларусь является, по сути, концлагерем, — говорит он в видеоролике, опубликованном в соцсети «Фесбук». — На самом деле, я могу сравнить это с лагерем или с тюрьмой, потому что лагерь или тюрьма в Беларуси — это миниатюра государства. Система управления, иерархия — все один в один.

Мне достаточно много пишут с различных предприятий, школ, больниц. И рассказывают о том, что, например, сотрудников очень достали лекции.

Работников регулярно собирают, отвлекают от работы и читают им лекции.

Интересно, что лекции, которые читают заключенным в белорусских лагерях, идентичны тем лекциям, которые рассказывают обычным людям, которые находятся на свободе. Они — на тему геноцида белорусского народа со стороны немцев, вообще Второй мировой войны, точнее ее части под названием Великая Отечественная война, фашизма, Бандеры.

Люди пишут, что уже настолько достало это, что просто невозможно, на работу ходить не хочется.

Не пришел на лекцию — лишают премии. Конкретно на БМЗ такая ситуация.

Идеологи зарабатывают в три-четыре раза больше, чем обычные сотрудники в той же больнице.

И эти идеологи рассказывают о том, как белорусы хорошо живут в стране, где есть Лукашенко. При том, что этим самым белорусам зарплату в реальности не поднимали уже несколько лет.

Вот конкретная цифра. Не буду называть предприятие, чтобы человека не спалить. Девять лет не повышали зарплату. Девять лет. Цены за это время выросли очень сильно».

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