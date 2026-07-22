«Выглядит как игрушка»
- 22.07.2026, 15:28
В Гродненской области заметили мини-электромобиль из Китая.
Житель Гроденщины Александр заметил на местной парковке необычный автомобиль. Фото мужчина выложил в свой аккаунт Threads.
— Вот, что мне с утра подняло настроение. Она настолько маленькая, что выглядит как игрушка, — подписал публикацию автор.
В объектив пользователя попал компактный китайский электромобиль FAW Bestune Xiaoma, также известный как Bestune Pony. Это юркий трехдверный ситикар длиной ровно 3 метра, созданный специально для плотного городского трафика и оснащены кондиционером и камерой заднего вида.
В Беларуси такие мини-электрокары продаются по цене около 7 – 7,5 тысяч долларов (около 20 – 22 тысяч белорусских рублей).