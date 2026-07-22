Украина впервые отправит боевые дроны в США для программы Пентагона 22.07.2026, 16:18

Интерес к украинским беспилотникам вырос еще больше.

Украина согласовала экспорт беспилотников в США для участия в программе Пентагона Drone Dominance, сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с переговорами. По его данным, разрешение на поставки получили шесть украинских производителей, каждый из которых сможет отправить около 100 аппаратов (перевод — сайт Charter97.org).

Официальных подтверждений сделки со стороны Киева и Вашингтона пока не последовало. При этом, как отмечает агентство, соглашение стало частью более широких переговоров о поставках украинских беспилотников, интерес к которым резко вырос после их успешного применения в войне с Россией.

«Шесть украинских компаний получили разрешения вывести примерно по 100 аппаратов каждая», — сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Украина уже заключила аналогичные соглашения с рядом европейских и ближневосточных государств. Одновременно власти смягчили правила экспорта вооружений, сохранив строгий государственный контроль за всеми поставками.

Программа Drone Dominance считается одним из крупнейших проектов Министерства обороны США в сфере беспилотных технологий. В рамках инициативы десятки производителей испытывают малые ударные дроны в условиях, максимально приближенных к реальным боевым действиям.

По данным Reuters, первый этап испытаний выиграла модель, созданная совместными усилиями украинской компании Skyfall и британской Skycutter.

«Интерес к украинским беспилотникам вырос после их эффективного применения на поле боя», — отмечает агентство. Если соглашение будет реализовано, украинские разработчики смогут закрепиться на одном из самых важных мировых рынков оборонных технологий.

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