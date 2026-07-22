Средний белорус живет на 18 долларов в день, а средний поляк — на 36 2 22.07.2026, 16:44

Что пошло не так?

Пользователи Threads обсуждают разницу в уровне жизни в Беларуси и Польше.

«По телеку любят рассказывать, как хорошо живется в Беларуси, а все соседи нам завидуют, — пишет konstantyn_niescierowicz. — Только в реальности средний белорус живет на 18 долларов в день, а средний поляк — на 36.

Это данные Всемирного банка о реальных доходах с учетом цен.

При этом в 90-х начинали почти одинаково. Одни стартовые условия, похожие страны — и двукратный разрыв спустя 30 лет. Интересно, что пошло не так?»

Пользователи соцсети посоветовали меньше смотреть телевизор в Беларуси. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Хм, была разница в полтора раза в пользу Польши, после «огромных дотаций ЕС» и «увеличения цен» в Польше стало два раза.. Как же так?

— 18$?! В день?! Средний белорус?! Это как? Если не секрет, естественно.

— Меньше телек смотрите.

— Опечатка, 18 рублей.

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