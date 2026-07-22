Средний белорус живет на 18 долларов в день, а средний поляк — на 362
- 22.07.2026, 16:44
Что пошло не так?
Пользователи Threads обсуждают разницу в уровне жизни в Беларуси и Польше.
«По телеку любят рассказывать, как хорошо живется в Беларуси, а все соседи нам завидуют, — пишет konstantyn_niescierowicz. — Только в реальности средний белорус живет на 18 долларов в день, а средний поляк — на 36.
Это данные Всемирного банка о реальных доходах с учетом цен.
При этом в 90-х начинали почти одинаково. Одни стартовые условия, похожие страны — и двукратный разрыв спустя 30 лет. Интересно, что пошло не так?»
Пользователи соцсети посоветовали меньше смотреть телевизор в Беларуси. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:
— Хм, была разница в полтора раза в пользу Польши, после «огромных дотаций ЕС» и «увеличения цен» в Польше стало два раза.. Как же так?
— 18$?! В день?! Средний белорус?! Это как? Если не секрет, естественно.
— Меньше телек смотрите.
— Опечатка, 18 рублей.