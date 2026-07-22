Ядерный арсенал не помог России переломить ход войны 22.07.2026, 16:47

Как военный, так и политический эффект оказался весьма ограниченным.

Обладая крупнейшим в мире ядерным арсеналом, Россия так и не смогла добиться решающего преимущества в войне против Украины. К такому выводу приходит китайский военный эксперт Чжоу Бо в статье для South China Morning Post, утверждая, что затяжной конфликт наглядно демонстрирует пределы возможностей ядерного оружия (перевод — сайт Charter97.org).

Несмотря на неоднократные предупреждения Москвы, вероятность применения тактического ядерного оружия остается крайне низкой. «Украинские дроновые и ракетные удары не привели к пересечению ядерного порога», — пишет издание. Даже глубокие атаки по российской территории не заставили Кремль изменить этот подход.

Чжоу Бо отмечает, что война фактически зашла в позиционный тупик. По данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS), российские войска контролируют около 90% Восточного Донбасса, однако темпы продвижения составляют менее 100 метров в сутки. Само по себе обладание крупнейшим ядерным потенциалом не обеспечивает победу в современной войне.

Эксперт также обращается к историческим примерам. По его мнению, ни США, ни Советский Союз не смогли добиться успеха против неядерных противников в Афганистане, что также свидетельствует об ограниченной роли ядерного оружия в подобных конфликтах.

Еще одной причиной сдержанности Москвы автор называет возможные последствия применения тактического заряда. «Радиоактивные осадки могут вернуться на территорию России», — пишет издание. Кроме того, Кремль считает аннексированные территории частью собственной страны, поэтому нанесение по ним ядерного удара выглядело бы нелогичным.

Нынешняя война показывает, что даже самый мощный ядерный арсенал не способен гарантировать победу на поле боя или обеспечить быстрый политический результат.

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