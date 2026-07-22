Новый главком ВСУ объявил о подготовке операций внутри России

Новый главком ВСУ объявил о подготовке операций внутри России1
- 22.07.2026, 16:59
Об этом распорядился Зеленский.
Новый главнокомандующий Вооруженных сил Украины Михаил Драпатый заявил, что украинская армия усилит контрнаступательные действия и приступит к подготовке новых операций не только на линии фронта, но и в глубине российской территории. Об этом сообщает Reuters (перевод — сайт Charter97.org).
По словам Драпатого, такое поручение он получил от президента Украины Владимира Зеленского. Приоритетами нового командования станут развитие военных технологий, расширение возможностей армии и проведение активных наступательных операций. «Будем наращивать наступательные действия по всем направлениям», — приводит Reuters слова главнокомандующего.
Одновременно произошли кадровые изменения в высшем военном руководстве. Генерал-майор Игорь Скибюк возглавил Генеральный штаб ВСУ. Назначение 43-летнего Драпатого вместо 60-летнего Александра Сырского стало крупнейшей перестановкой в украинской армии с начала полномасштабного конфликта в 2022 году.
Зеленский также назвал одним из ключевых направлений «практичную и эффективную мобилизацию», подчеркнув необходимость дальнейшего укрепления вооруженных сил.
Смена руководства армии произошла на фоне общественных протестов против Александра Сырского и в поддержку бывшего министра обороны Михаила Федорова. Президент заявил, что «услышал протестующих», пишут журналисты. Сам Сырский, комментируя свою отставку, напомнил о проведенных реформах и достигнутых успехах.
Федоров приветствовал назначение Драпатого, однако его дальнейшая должность пока не объявлена. Исполняющим обязанности министра обороны назначен Евгений Хмара. Зеленский также сообщил, что уже определены новые роли для Сырского и генерала Андрея Гнатова.
В Кремле считают, что кадровые перестановки в украинском военном руководстве «не изменят ситуацию на фронте», отмечает