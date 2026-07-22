У берегов Норвегии, недалеко от границы с РФ, нашли российскую ракету 22.07.2026, 15:52

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Длина объекта составляет почти 1,5 метра.

На крайнем севере Норвегии, недалеко от побережья Баренцева моря, обнаружили предположительно обломки российской ракеты.

Об этом сообщает NRK, пишет «Европейская правда».

Подозрительные обломки обнаружили в воде норвежский рыбак Кеннет Стенсен и фотограф дикой природы Мортен Госванд недалеко от городка Киберг. По словам последнего, длина объекта составляла почти 1,5 метра.

О находке сразу сообщили на горячую линию норвежской армии, вскоре прибыли представители береговой охраны. К тому времени предполагаемую ракету уже унесло течением и волнами в неизвестном направлении, однако напарники успели сделать серию фотографий.

Photo: Morten Gåsvand

Пресс-секретарь оперативного штаба Вооружённых сил Норвегии в Боде Бриньяр Стордал отметил, что, учитывая военную активность России в регионе, такая находка не является неожиданной, поскольку неподалёку время от времени проводятся морские стрельбы, и обломки могут приносить к норвежским берегам.

Он также отметил, что подобные находки могут представлять опасность и что напарники поступили абсолютно правильно, сообщив об этом в профильные органы.

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