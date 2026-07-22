«Руководство МТС отстало от жизни лет на 15» 3 22.07.2026, 15:38

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Белорусы жалуются на самоуправство мобильного оператора.

«МТС, объясните каким образом услуги подключаются автоматически и без ведома абонента?», - обращается к руководству компании пользователь Threads под ником danila_balyshev.

«У меня тоже подключена данная услуга, - ответил ему житель Бреста zip.t0r. - Подключал сам в надежде на то, что скорость реально будет хотя бы «нормальной» для современного мира. Но оказалось такое же G. Живу я в самом центре Бреста. Порой бывает даже стрим в 480 не грузит.

Руководство МТС, похоже, отстает в развитии на лет 15. Еще не успели включить передачу данных, а уже сняли деньги! Оператор - днище, хуже некуда. Позорище».

Другие комментаторы рассказали, что похожие проблемы есть и у других операторов.

«А1 так же автоматически подключает», - написал один из них.

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