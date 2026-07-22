Стало известно, чем будут заниматься Сырский и Гнатов после отставки 22.07.2026, 15:17

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Фото: Zelenskiy Official / Telegram

У бывших главкома и начштаба ВСУ есть опыт и знания.

После увольнения с должностей бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и экс-начальник Генерального штаба Андрей Гнатов, вероятно, не будут участвовать в оперативном управлении войсками. В то же время их опыт и профессиональные знания могут быть использованы в других сферах.

Как пишет РБК-Украина, со ссылкой на собственный информированный источник, после отставки Сырский и Гнатов не будут заниматься оперативной деятельностью.

По словам собеседника издания, оба военных и в дальнейшем могут быть привлечены к работе, однако уже не в качестве командующих, принимающих оперативные решения. Ожидается, что они смогут использовать свой опыт в сфере стратегического планирования, экспертной и консультативной деятельности.

Источник отметил, что их знания и профессиональный опыт по-прежнему ценны для оборонной сферы, поэтому они могут быть привлечены к интеллектуальной и концептуальной работе.

В то же время, по информации собеседника, одним из возможных направлений дальнейшей деятельности Александра Сырского является система военного образования. Окончательное решение относительно его будущей должности пока еще не принято.

«Они точно не будут заниматься оперативной деятельностью. У них есть знания, опыт, поэтому они будут привлекаться в качестве интеллектуального и стратегического ресурса. Сырский может занять какую-то должность в системе военного образования — но это еще предстоит увидеть», — сказал собеседник издания.

В то же время в своей последней публикации Владимир Зеленский сообщил, что в ходе совещания уже определены дальнейшие направления работы для бывшего главнокомандующего Александра Сырского и генерала Андрея Гнатова.

Увольнение Сырского — что об этом известно

Напомним, что вечером 21 июля стало известно об увольнении Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ, хотя официального подтверждения на тот момент еще не было. Перед этим президент Украины Владимир Зеленский провел отдельные встречи с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым и самим Сырским, а впоследствии сообщил о кадровых изменениях в военном руководстве.

В частности, причиной увольнения Александра Сырского стали продолжавшиеся несколько дней акции протеста, проходившие в различных городах Украины. Их участники выступали против отставки министра обороны Михаила Федорова и одновременно призывали освободить Сырского от должности главнокомандующего ВСУ.

В итоге 21 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины. По словам главы государства, совместно с новым руководством уже определена обновленная структура Генерального штаба ВСУ.

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