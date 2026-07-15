«Лукашенко просто хапуга, хам и трусливый лжец» 1 15.07.2026, 17:25

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Фото: Reuters

Почему приехавшие в Беларусь рабочие из Узбекистана потребовали вернуть их домой.

Лукашенко хочет привезти в Беларусь рабочих из Узбекистана и предлагает им приезжать семьями. Но первые приехавшие узбеки уже заявили об обмане и потребовали отправить их обратно.

Почему Лукашенко любыми способами пытается завезти рабочих из-за границы, если в Беларуси, по его словам, сотни тысяч «тунеядцев», которые не хотят работать? Куда на самом деле исчезли белорусские кадры?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с экс-политзаключенным, координатором гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андреем Войничем:

— Мы все знаем, куда на самом деле исчезли белорусские кадры. Причем вопрос здесь не только в кадрах как в обычной рабочей силе. Уехали специалисты разного уровня. Очень много специалистов высокого уровня покинули страну. И это как раз те кадры, которых диктатор никогда в жизни не сможет заменить ни специалистами из Узбекистана, ни какими-либо другими специалистами. По одной простой причине: они не поедут в Беларусь.

Если говорить об Узбекистане, то я точно знаю, что сейчас там достаточно неплохая экономическая ситуация. Специалисты действительно зарабатывают хорошо. Они не будут менять шило на мыло. Им это не нужно. Им проще приехать в Беларусь отдохнуть. Хотя, опять же, насколько знаю, узбеки выбирают другие направления. Беларусь не самая благоприятная для отдыха страна. Сюда едут в основном россияне и единичные туристы из Европы.

Сейчас белорусские кадры поднимают экономики других стран: Литвы, Великобритании, Польши, Германии. Виноваты в этом только Лукашенко и то некомпетентное придворное стадо, которое он собрал вокруг себя.

Только они в этом виноваты. Во-первых, из-за репрессий режима против белорусов. Причем репрессии в большей степени коснулись думающей части населения.

Во-вторых, из-за условий работы в Беларуси. Давайте говорить честно: они не просто отвратительные, они неприемлемые. Ни одна цивилизованная страна в мире не может позволить себе такое издевательство над специалистами любого уровня, от рабочих до профессоров.

Мы все прекрасно знаем, что происходит в Беларуси. Даже не знаю, какое подобрать слово, такого термина нет. Это выдавливание специалистов из страны, причем даже не из-за политических взглядов, а просто потому, что у людей в принципе есть свое мнение.

Человек по своей природе свободен. Когда его пытаются закабалить, а это происходит практически на любом предприятии и вообще в государстве, он испытывает дикий дискомфорт. Он кардинально меняет свое отношение к системе, собирает чемоданы и уезжает.

Особенно это касается сельского хозяйства, которое в действительности находится в большом упадке. В сельском хозяйстве хорошо зарабатывают единицы. Это показушные, витринные специалисты: комбайнеры и так далее. Их снимают из года в год, награждают «Жигулями», медальками и грамотами, приносят им супчик в поле. Но это единичные колхозы. В большинстве своем государственные сельскохозяйственные предприятия находятся в глубокой заднице, извиняюсь за выражение. Соответственно, люди там получают такую же зарплату: дырку от бублика, как говорится.

Можно взять в качестве примера и частные предприятия. Есть единичные частные предприятия, которые действительно достигают каких-то высоких результатов. Это либо подконтрольные Лукашенко предприятия, либо те, которые целуют в задницу Лукашенко, что режим их поддерживает. Опять же, исключительно ради красивой витрины. Но это единицы.

У остальных, если они начинают добиваться какого-то успеха, отжимают бизнес. Против них применяют репрессии, причем не обязательно политические. Беларусь — это страна, достигшая больших высот в репрессиях абсолютно во всех идеологических и неидеологических направлениях. Человек, соответственно, тоже плюет на все. Зачем мне работать, если у меня все забирают? Предприятия начинают постепенно задыхаться, чахнуть и пропадают. Такие примеры есть. Есть публичные примеры, есть непубличные. На самом деле их даже не десятки, а возможно, и тысячи.

— Лукашенко обещал гражданам Узбекистана жилье, достойные зарплаты и хорошие условия. Почему диктатор не удержался и наврал им в три короба? На что он рассчитывал?

— Потому что Лукашенко лжец. На самом деле на этом можно и закончить. Он патологический лжец. Лукашенко не может не врать. То ему Илон Маск «Теслу» подарит, то еще что-нибудь произойдет. Примеров на самом деле масса. Он лжет постоянно самому себе, своему окружению, народу и политикам из других стран. Это его образ жизни. Он никогда не изменится.

В данном случае есть еще второй фактор, помимо того, что Лукашенко лжец. Почти два миллиона белорусов покинули Беларусь. А это не мелочи. Для нашей страны это огромное количество людей. Диктатору действительно нужно заполнять вакансии хоть кем-нибудь, потому что работать некому.

У меня достаточно много друзей работает в медицине. Они рассказывают, что в поликлиниках вместо специалистов реально сидят люди из Индии, Пакистана и стран Африки, которые еще даже не закончили медицинский институт. Их уже ставят врачами, потому что кадров нет. Хоть кто-то должен принимать людей.

И это Минск. А представьте, что происходит на периферии. Опять же, есть два-три показушных ФАПа или какая-нибудь поликлиника, куда ездят журналисты официального пула Лукашенко и показывают, как все хорошо. В действительности же все эти условные, в кавычках, «обосранные коровники» прячут за кулисами.

Кстати, обещая жилье и так далее, Лукашенко соврал. Причем соврал совершенно очевидно. Очень много молодых специалистов, которых насильно распределяют в сельскую местность, пишут, что дома, которые им дают, не просто непригодны для жилья. Часто они непригодны даже для содержания скота. Это ужас.

Люди не могут даже рассказать об этом кошмаре. Они присылают фотографии, но их просто нельзя публиковать, потому что людей могут опознать. Тогда они просто поедут в тюрьмы за свое негодование по поводу того, что их обманули.

— Уже через несколько дней после приезда узбекские рабочие взбунтовались и потребовали вернуть их домой. Что эта история говорит о реальном состоянии белорусской экономики, уровне зарплат и условиях труда?

— Давайте называть вещи своими именами: экономика Беларуси на протяжении более чем 30 лет летит в пропасть. Не хочу ругаться матом, поэтому скажу так. Она летит, летит и летит, регулярно ударяясь о что-то, напоминающее дно. Но каждый раз оказывается, что настоящее дно еще далеко.

Каким-то образом система продолжает выгребать за счет российских и китайских кредитов, за счет того, что белорусский народ загоняют в долги. Экономики в Беларуси как таковой нет. Есть только переливание средств внутри страны из пустого в порожнее. Не более того. Иван да Марья, грубо говоря, каждый день продают друг другу какую-нибудь ржавую цепь. Сегодня он продает Марье, завтра Марья продает ему. Именно так выглядит экономика Беларуси.

Спасти ее можно только одним способом: убрать всю эту систему, которая не работает. Даже Лукашенко знает, что она не работает. Ему главное набрать побольше денег, чтобы обеспечить свою семью, когда его не будет.

Есть еще один очень важный момент: диктатор делает из себя героя. Никакой он не герой. Он просто хапуга, хам и трусливый лжец, который пришел к власти в момент развала Советского Союза, воспользовавшись слабостью и доверчивостью народа.

Эта история говорит о многом. Здесь можно говорить бесконечно. Очень жаль узбекских рабочих, но все это было предсказуемо. Они должны были понимать, куда едут. Я вообще считаю, что во всех аэропортах, откуда летают в Беларусь, нужно повесить табличку: «Не ездите, потому что там вас обманут. В худшем случае еще и посадят».

Что касается условий труда, то их просто нет. Контрактная система в Беларуси не предусматривает нормальных условий труда. Она предусматривает ошейник со скользящей петлей. Шаг влево, шаг вправо, и тебя придушили. Никто не хочет это терпеть, но многим приходится.

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