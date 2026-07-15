Дженнифер Лопес с размахом отпраздновала день рождения в Париже 3 15.07.2026, 17:10

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Фото: Кристиан Виериг/Getty

Главной темой праздника стали высокая мода и ювелирные украшения.

Дженнифер Лопес провела насыщенную неделю в Париже, совместив посещение Недели высокой моды с празднованием своего 57-летия. Хотя официальный день рождения певицы и актрисы приходится на 24 июля, торжества начались заранее в кругу семьи и близких друзей, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

Главной темой праздника стали высокая мода и ювелирные украшения. За несколько дней Лопес сменила несколько эффектных образов от Stéphane Rolland, Zuhair Murad и Tamara Ralph, а общая стоимость драгоценностей, которыми она дополнила наряды, превысила 400 карат бриллиантов и других драгоценных камней.

Особое внимание привлекло черное кружевное платье Tamara Ralph, дополненное колье с бриллиантами весом более 190 карат, а также серьгами, браслетом и кольцом с крупными драгоценными камнями. Не менее эффектным оказался белоснежный наряд Stéphane Rolland, который Лопес сочетала с колье и серьгами Chopard, украшенными рубинами и бриллиантами.

В своих социальных сетях певица поделилась фотографиями праздничных образов и поблагодарила организаторов вечера. «Это просто невероятное чувство… Празднование дня рождения в Париже!», — написала Лопес. Она также выразила благодарность друзьям, стилистам и дизайнерам за поддержку и отдельно обратилась к младшей сестре Линде, сопровождавшей ее в поездке: «Люблю тебя — и этих слов недостаточно, чтобы выразить мои чувства».

По данным PEOPLE, один из праздничных ужинов прошел в одном из парижских ресторанов, где для звезды подготовили торт со свежими ягодами и бенгальскими огнями. «Дженнифер сияла весь вечер. Было видно, что она наслаждалась каждым моментом», — рассказал источник издания. После ужина атмосфера стала более непринужденной: зазвучала живая музыка, а сама Лопес присоединилась к танцам вместе с гостями.

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