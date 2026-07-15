«Так они же бесплатные!» 3 15.07.2026, 17:01

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Белорусы спорят, сколько пакетов можно взять в магазине.

В соцсетях разгорелась дискуссия вокруг бесплатных фасовочных пакетов в супермаркетах. Поводом стало напоминание о том, что за вынос пакетов не по назначению можно получить наказание, после чего пользователи начали спорить: где проходит граница между обычной покупкой и хищением.

Одни восприняли такое объявление с юмором.

«— Ты за что сидишь? — За убийство. — А я за бесплатный пакетик!»

Другие напомнили, что речь идет вовсе не об одном пакете для овощей.

«Не за один пакетик, а за целый рулон. Так некоторые делали», — пишет один из пользователей.

С ним соглашаются и другие:

«Ну так были же гении мысли, которые тянули эти пакеты рулонами. Вот и ввели тему».

Впрочем, нашлись и те, кого сама формулировка смутила.

«Так они бесплатные! Какое это воровство?» — недоумевает один из комментаторов.

В ответ ему приводят аналогию с одноразовыми стаканчиками для кофе и туалетной бумагой в общественных местах: пользоваться ими можно по назначению, но это не означает, что их разрешено забирать домой.

А что говорит закон?

На самом деле закон не устанавливает, сколько именно бесплатных пакетов можно взять в магазине. Они предназначены для упаковки товаров, а не для использования в личных целях. Если человек забирает их в чрезмерном количестве — например, снимает целый рулон, — такие действия могут быть квалифицированы как хищение имущества магазина.

Если стоимость похищенного не превышает 10 базовых величин (сейчас это 450 рублей), наступает административная ответственность. Она предусматривает штраф до 30 базовых величин (до 1350 рублей), общественные работы или административный арест. Если же стоимость имущества превысит этот порог, ответственность может стать уже уголовной.

Иными словами, взять несколько пакетов, чтобы упаковать купленные овощи или фрукты, — это одно. А вот складывать их рулонами в сумку — уже совсем другая история.

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