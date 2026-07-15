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Рискованная ставка Пекина

  • 15.07.2026, 17:22
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Рискованная ставка Пекина

Китай не справится без доступа к западным рынкам.

Экономическая стратегия Китая все сильнее сталкивается с внутренним противоречием, стремясь ослабить влияние Запада и добиться промышленного доминирования, Пекин одновременно подрывает международную систему, благодаря которой сам превратился в мировую сверхдержаву, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Современный экономический успех Китая был невозможен без доступа к западным рынкам, технологиям и инвестициям после реформ Дэн Сяопина. Однако сегодня Пекин все активнее использует накопленное преимущество для продвижения собственной модели мирового порядка и расширения промышленного влияния.

Китайское руководство все чаще объясняет успех исключительно собственной эффективностью, отвергая обвинения в перепроизводстве. Премьер Госсовета КНР Ли Цян ранее заявил, что конкурентоспособность страны объясняется инвестициями в инновации, а не структурными перекосами экономики.

В то же время западные государства усиливают ответные меры. В США сформировался двухпартийный консенсус о необходимости снижать зависимость от китайских цепочек поставок, а в Евросоюзе нынешние экономические отношения с Китаем уже называют «неустойчивыми». На этом фоне Брюссель рассматривает новые инструменты защиты европейской промышленности.

«Подъем Китая по-прежнему зависит от открытости экономик, которые он стремится превзойти», — пишут авторы. Именно это является главным парадоксом китайской стратегии.

Дальнейшее наращивание экспорта и промышленного превосходства будет лишь ускорять рост протекционизма в США, Европе, Индии, Бразилии и других странах. Это приведет к фрагментации мировой торговли и сократит доступ Китая к ключевым внешним рынкам.

«Стремление Пекина к глобальному промышленному доминированию, вероятно, окажется саморазрушительным», — убеждены авторы. Долгосрочное решение заключается в перестройке самой китайской экономики: повышении внутреннего спроса, росте доходов населения и снижении зависимости от экспорта. В противном случае торговое противостояние с Западом будет лишь усиливаться, создавая риски как для Китая, так и для мировой экономики.

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