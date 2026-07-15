Временное правительство Венесуэлы и оппозиция начнут официальные переговоры 15.07.2026, 16:51

Лауреат Нобелевской премии Мария Корина Мачадо станет главным переговорщиком?

Власти Венесуэлы и представители оппозиции объявили о начале официальных переговоров, которые должны стартовать 1 августа. Их главной целью заявлено «укрепление демократии» и подготовка условий для политических реформ. Инициативу поддержали США, где заявили, что рассчитывают на «демократический переход» в стране, пишет The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).

Как отмечает издание, переговоры пройдут на фоне серьезного политического кризиса и последствий разрушительных землетрясений, унесших жизни более 4,7 тысячи человек.

Главной неожиданностью станет отсутствие за столом переговоров Марии Корины Мачадо — самого популярного лидера венесуэльской оппозиции и лауреата Нобелевской премии мира. Хотя ранее именно она рассматривалась в качестве главного переговорщика по вопросу проведения новых выборов, представлять оппозицию будет бывший председатель Национальной ассамблеи Динора Фигера, недавно вернувшаяся в Каракас после нескольких лет эмиграции в Испании.

О начале переговорного процесса сначала сообщила сама Фигера, а затем информацию подтвердил председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. По его словам, совместная рабочая группа займется «укреплением демократии» и совершенствованием избирательной системы.

«В Госдепартаменте США назвали первую встречу Фигеры с венесуэльскими властями началом дорожной карты политического диалога для демократического перехода», — пишет издание.

При этом решение сделать Фигеру главным представителем оппозиции стало неожиданностью для многих политических сил. Незадолго до этого оппозиционная коалиция согласовала кандидатуру Марии Корины Мачадо для переговоров о новых выборах. По данным издания, Белый дом пока не поддерживает ее возвращение в Венесуэлу, опасаясь роста внутренней напряженности.

Несмотря на запуск диалога, сроки проведения новых выборов пока не определены. Приоритетом совместной рабочей группы станет «укрепление избирательной системы и восстановление гарантий политического участия», говорится в заявлении, которое также распространил госсекретарь США Марко Рубио.

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