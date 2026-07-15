Ручку, спасшую миссию «Аполлон-11», выставили на аукцион 2 15.07.2026, 16:12

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Без нее астронавты не смогли бы покинуть поверхность Луны.

Аукционный дом «Сотбис» выставил на торги ручку астронавта Базза Олдрина, которая сыграл ключевую роль в успешном завершении исторической миссии «Аполлон-11» в 1969 году. Стоимость лота оценивается в сумму от 800 тысяч до 1,2 млн долларов, пишет The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).

После первой высадки на Луну Олдрин и Нил Армстронг обнаружили, что в лунном модуле сломался выключатель, отвечавший за запуск двигателя взлетной ступени. Без него астронавты не смогли бы покинуть поверхность Луны.

Как вспоминал Олдрин, специалисты на Земле не смогли предложить решение проблемы. Тогда он решил использовать ручку, чтобы вручную замкнуть поврежденный переключатель.

«Ручка справилась со своей задачей. Мы все-таки смогли вернуться на Землю», — писал астронавт в своих мемуарах.

Вместе с ручкой на аукцион выставлен и сам сломанный элемент электрического выключателя. Оба предмета происходят из личной коллекции Олдрина.

В письме, сопровождающем лот, астронавт с юмором отмечает: «Мне кажется, выключатель сломал Нил, а Нил считает, что это сделал я».

Сегодня 96-летний Базз Олдрин — один из четырех ныне живущих участников лунной программы «Аполлон». Его фломастер считается одним из самых необычных артефактов в истории освоения космоса.

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