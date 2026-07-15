ЕС продлил временную защиту для украинцев, исключив мужчин призывного возраста 15.07.2026, 16:01

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Украинское законодательство запрещает выезд из страны большинству мужчин в возрасте от 23 до 60 лет.

Страны Европейского союза приняли решение продлить режим временной защиты для граждан Украины до марта 2028 года. Одновременно по запросу Киева были скорректированы условия предоставления этого статуса новым заявителям, пишет Le Monde (перевод — сайт Charter97.org).

Теперь временная защита не будет распространяться на мужчин призывного возраста, прибывающих в страны ЕС после вступления новых правил в силу. Статус смогут получить только те граждане, которые соответствуют требованиям украинского законодательства о воинской обязанности.

При этом изменения не затрагивают украинцев, уже пользующихся временной защитой. Их статус сохранится на прежних условиях.

По данным Евросоюза, сейчас механизмом временной защиты пользуются около 4,4 млн украинцев. Самые крупные общины находятся в Германии, Польше и Чехии. Среди получателей статуса 43% составляют женщины, 30% — несовершеннолетние, а 27% — взрослые мужчины.

Украинское законодательство, действующее в условиях военного положения, запрещает выезд из страны большинству мужчин в возрасте от 23 до 60 лет.

Параллельно Брюссель готовит следующий этап миграционной политики в отношении украинских беженцев. Власти ЕС обсуждают постепенный переход от экстренного режима временной защиты к долгосрочным механизмам легального проживания либо программам добровольного возвращения в Украину, когда ситуация с безопасностью позволит это сделать.

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