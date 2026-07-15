Украинский БПЛА сбил российский Ми-28 над Белгородской областью 2 15.07.2026, 11:02

FPV-дрон уничтожил «Ночного охотника».

В Белгородской области России украинский FPV-дрон уничтожил российский ударный вертолет Ми-28. Инцидент произошел сегодня, 15 июля, около 11:00 утра по Минску в районе населенного пункта Вязовое.

Об этом сообщает командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди («Мадяр»).

Успешную атаку на вражескую авиатехнику провели операторы 427-й отдельной бригады «Рарог», входящей в состав Сил беспилотных систем (СБС). По словам «Мадяра», вертолет Ми-28, известный как «Ночной охотник», был сбит во время полета над территорией Белгородской области.

Мониторинговые Telegram-каналы уточняют, что российский вертолет Ми-28 был сбит FPV-дроном.

Ранее сайт Charter97.org писал, что были обнародованы новые кадры уничтожения российских вертолетов Ми-28 и Ми-17 в тылу врага.

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