Украинский БПЛА сбил российский Ми-28 над Белгородской областью

Украинский БПЛА сбил российский Ми-28 над Белгородской областью2
- 15.07.2026, 11:02
FPV-дрон уничтожил «Ночного охотника».
В Белгородской области России украинский FPV-дрон уничтожил российский ударный вертолет Ми-28. Инцидент произошел сегодня, 15 июля, около 11:00 утра по Минску в районе населенного пункта Вязовое.
Об этом сообщает командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди («Мадяр»).
Успешную атаку на вражескую авиатехнику провели операторы 427-й отдельной бригады «Рарог», входящей в состав Сил беспилотных систем (СБС). По словам «Мадяра», вертолет Ми-28, известный как «Ночной охотник», был сбит во время полета над территорией Белгородской области.
Мониторинговые Telegram-каналы уточняют, что российский вертолет Ми-28 был сбит FPV-дроном.
Ранее сайт Charter97.org писал, что были обнародованы новые кадры уничтожения российских вертолетов Ми-28 и Ми-17 в тылу врага.