закрыть
1 июня 2026, понедельник, 23:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Обнародованы новые кадры уничтожения российских вертолетов Ми-28 и Ми-17 в тылу врага

1
  • 1.06.2026, 22:38
  • 1,122
Обнародованы новые кадры уничтожения российских вертолетов Ми-28 и Ми-17 в тылу врага

Видео.

В сети появились дополнительные кадры операции по уничтожению двух российских вертолетов в тылу оккупационных войск, проведенной 29 апреля 2026 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вследствие совместной операции Сил беспилотных систем, экипажей 429-й отдельной бригады беспилотных систем «Ахиллес», 43-й отдельной артиллерийской бригады и ЦСО «А» СБУ были уничтожены ударный вертолет Ми-28 и многоцелевой Ми-17.

По словам командира роты глубинного поражения 429-й ОБР «Ахиллес» Артема «Бардо», подготовка миссии длилась около трех недель.

Украинские военные обнаружили сеть полевых авиационных площадок противника и организовали тщательное наблюдение за их деятельностью.

«Мы знали, что там развернуто несколько полевых авиационных площадок. Зафиксировали вертолет в полете, увидели, где он приземлился, и там же обнаружили еще два — именно по ним и отработали. Связь позволила нам подлететь двумя средствами и почти одновременно атаковать цели», — рассказал «Бардо».

На видео запечатлена реакция украинских пилотов БПЛА и момент поражения российских вертолетов, которые находились на полевой площадке в оперативном тылу противника.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Предупреждение от Залужного
Предупреждение от Залужного Владимир Фесенко
Был месяц май
Был месяц май Ирина Халип
Как победить Путина
Как победить Путина Тимоти Гартон Эш
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии Юрий Федоренко