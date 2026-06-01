Обнародованы новые кадры уничтожения российских вертолетов Ми-28 и Ми-17 в тылу врага 1 1.06.2026, 22:38

В сети появились дополнительные кадры операции по уничтожению двух российских вертолетов в тылу оккупационных войск, проведенной 29 апреля 2026 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вследствие совместной операции Сил беспилотных систем, экипажей 429-й отдельной бригады беспилотных систем «Ахиллес», 43-й отдельной артиллерийской бригады и ЦСО «А» СБУ были уничтожены ударный вертолет Ми-28 и многоцелевой Ми-17.

По словам командира роты глубинного поражения 429-й ОБР «Ахиллес» Артема «Бардо», подготовка миссии длилась около трех недель.

Украинские военные обнаружили сеть полевых авиационных площадок противника и организовали тщательное наблюдение за их деятельностью.

«Мы знали, что там развернуто несколько полевых авиационных площадок. Зафиксировали вертолет в полете, увидели, где он приземлился, и там же обнаружили еще два — именно по ним и отработали. Связь позволила нам подлететь двумя средствами и почти одновременно атаковать цели», — рассказал «Бардо».

На видео запечатлена реакция украинских пилотов БПЛА и момент поражения российских вертолетов, которые находились на полевой площадке в оперативном тылу противника.

