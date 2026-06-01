Украина будет получать сжиженный природный газ через Литву

  • 1.06.2026, 21:52
Фото: dt.ua

СПГ может поступать как от американских производителей, так и из стран Ближнего Востока.

На межправительственных консультациях в Вильнюсе 1 июня правительства Литвы и Украины договорились о долгосрочных поставках сжиженного природного газа через СПГ-терминал в порту литовского города Клайпеда на берегу Балтийского моря, передает «Польское радио».

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что СПГ, поставляемый через терминал в Клайпеде, может поступать как от американских производителей, так и из стран Ближнего Востока: «Украинский «Нафтогаз» уже получал такие поставки. Наши договоренности позволят укрепить этот канал поставок».

В ходе консультаций правительств Литвы и Украины также была достигнута договоренность об усилении сотрудничества в сфере обороны. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заверила, что ее страна продолжит поддерживать развитие оборонных возможностей Украины. Она также отметила: «Опыт, который Украина получила в обеспечении гражданской безопасности, поддержании функционирования государственных институтов в условиях войны, защите критической инфраструктуры и обеспечении ее работы, является бесценным».

