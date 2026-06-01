Во Франции украли знаменитый банан, приклеенный скотчем к стене 2 1.06.2026, 21:21

Фото: France 24

Музейный экспонат был выставлен в Центре Помпиду-Мец.

Во Франции украли знаменитый музейный экспонат — приклеенный скотчем к стене банан. Об этом сообщает France24.

Произведение концептуального искусства «Комедиант», созданное итальянским художником Маурицио Каттеланом, было выставлено в Центре Помпиду-Мец — филиале парижского Помпиду. В музее рассказали, что по факту кражи против неизвестных лиц было возбуждено уголовное дело.

Банан был заменен — известно, что его заменяют раз в три дня во избежание порчи.

В июле 2025 года посетитель музея съел фрукт. Тогда художник Каттелан выразил сожаление, что голодный посетитель съел только банан, а не ленту. Тогда музей не стал подавать в суд. На этот раз в учреждении культуры решили прибегнуть к помощи правоохранителей, поскольку личность преступника не установлена и, следовательно, «нет возможности для диалога».

Съедобное творение Каттелана впервые было на выставке Art Basel в Майами-Бич в 2019 году по цене $120 тысяч.

Основатель криптовалюты китайского происхождения Джастин Сан в 2024 году заплатил $5,2 миллиона за очередную версию работы, а затем несколько дней спустя съел ее перед камерами в Гонконге.

