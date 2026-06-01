Можно ли в Беларуси завещать квартиру, которая еще строится? 1.06.2026, 20:34

Адвокат объяснила.

Адвокат, заведующая юридической консультацией Добрушского района Виктория Романчикова объяснила, разрешено ли в Беларуси включить в завещание квартиру, которая еще находится на стадии строительства. По ее словам, завещать можно не только уже готовое имущество, но и то, которое появится у человека в будущем.

Как передали в главном управлении юстиции Гомельского облисполкома, при удостоверении завещания нотариусу не нужно предоставлять правоустанавливающий документ на квартиру. То есть отсутствие готового объекта недвижимости не мешает человеку заранее распорядиться имуществом на случай смерти.

Состав наследства регулируется статьей 1033 Гражданского кодекса Беларуси. В наследство может входить имущество, которое принадлежало человеку на день открытия наследства, а также имущественные права и обязанности.

Свобода завещания закреплена статьей 1041 Гражданского кодекса. Гражданин вправе завещать все свое имущество или его часть одному человеку либо нескольким людям.

Это могут быть как наследники по закону, так и люди, которые в этот круг не входят. Также имущество можно завещать Республике Беларусь или административно-территориальным единицам.

Иными словами, человек может указать в завещании своего ребенка как наследника квартиры, которая еще строится.

При наличии завещания наследует тот, кто в нем указан. Но есть исключение – обязательная доля в наследстве.

По статье 1064 Гражданского кодекса, право на такую долю имеют несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, а также его нетрудоспособные супруг и родители. Они наследуют независимо от содержания завещания не менее половины той доли, которая причиталась бы им при наследовании по закону.

К нетрудоспособным совершеннолетним людям относятся пенсионеры по возрасту и инвалиды I–III групп.

Если таких наследников нет, ребенок, указанный в завещании, будет единственным наследником по завещанию.

