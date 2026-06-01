Зеленский рассказал об успехах дальнобойных «санкций» ВСУ 3 1.06.2026, 21:08

Владимир Зеленский

Фото: REUTERS

Украинцы вывели из строя 40% нефтепереработки РФ и поразили 15 НПЗ.

Силы обороны Украины обрели техническую возможность уничтожать российскую военную логистику на всей глубине временно оккупированных территорий. Сейчас для захватчиков нет ни одной безопасной дороги на юге и востоке Украины.

Об этом в своем обращении от 1 июня сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, последовательное уничтожение логистических узлов оккупантов уже привело к серьезным последствиям для врага, в частности к острому дефициту топлива на территории временно оккупированного Крыма и в других порабощенных регионах.

Президент отметил, что план украинских дальнобойных «санкций» против военно-промышленного комплекса РФ выполняется «шаг за шагом».

Результаты ударов по нефтяной инфраструктуре РФ:

Масштаб разрушений: в течение января – мая текущего года украинские воины успешно поразили 15 российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

По состоянию на май почти 40% первичной переработки нефти в России полностью выведено из строя.

Топливный кризис в РФ: Москва уже была вынуждена ввести официальные запреты на экспорт авиационного керосина и бензина со своей территории, а также экстренно рассматривает запрет на вывоз дизельного топлива.

«Для страны, которую еще совсем недавно называли бензоколонкой, потерять даже это – значительное событие, значительная потеря”, – добавил Зеленский.

В то же время Зеленский призвал украинцев не терять бдительности и строго соблюдать правила безопасности из-за угрозы очередных террористических обстрелов со стороны РФ. Он подтвердил, что российские оккупанты накопили силы и подготовили новый массированный удар по территории Украины.

«Массированный удар может быть. Россияне его подготовили. Наши защитники неба готовы 24/7 настолько, насколько это возможно с имеющимся снабжением. Обращайте внимание на воздушные тревоги. Обязательно пользуйтесь укрытиями», — резюмировал президент.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com