Зеленский рассказал об успехах дальнобойных «санкций» ВСУ

Зеленский рассказал об успехах дальнобойных «санкций» ВСУ3
- 1.06.2026, 21:08
Украинцы вывели из строя 40% нефтепереработки РФ и поразили 15 НПЗ.
Силы обороны Украины обрели техническую возможность уничтожать российскую военную логистику на всей глубине временно оккупированных территорий. Сейчас для захватчиков нет ни одной безопасной дороги на юге и востоке Украины.
Об этом в своем обращении от 1 июня сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По словам главы государства, последовательное уничтожение логистических узлов оккупантов уже привело к серьезным последствиям для врага, в частности к острому дефициту топлива на территории временно оккупированного Крыма и в других порабощенных регионах.
Президент отметил, что план украинских дальнобойных «санкций» против военно-промышленного комплекса РФ выполняется «шаг за шагом».
Результаты ударов по нефтяной инфраструктуре РФ:
Масштаб разрушений: в течение января – мая текущего года украинские воины успешно поразили 15 российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).
По состоянию на май почти 40% первичной переработки нефти в России полностью выведено из строя.
Топливный кризис в РФ: Москва уже была вынуждена ввести официальные запреты на экспорт авиационного керосина и бензина со своей территории, а также экстренно рассматривает запрет на вывоз дизельного топлива.
«Для страны, которую еще совсем недавно называли бензоколонкой, потерять даже это – значительное событие, значительная потеря”, – добавил Зеленский.
В то же время Зеленский призвал украинцев не терять бдительности и строго соблюдать правила безопасности из-за угрозы очередных террористических обстрелов со стороны РФ. Он подтвердил, что российские оккупанты накопили силы и подготовили новый массированный удар по территории Украины.
«Массированный удар может быть. Россияне его подготовили. Наши защитники неба готовы 24/7 настолько, насколько это возможно с имеющимся снабжением. Обращайте внимание на воздушные тревоги. Обязательно пользуйтесь укрытиями», — резюмировал президент.