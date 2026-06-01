Замглавы главной мусульманской организации России оштрафовали за картину о победе ордынцев над русскими 7 1.06.2026, 20:48

3,632

Картина «Пир монгольских военачальников Чингисхана во главе с Джэбэ и Субэдэем после победы над объединенным русско-половецким воинством на Калке 31 мая 1223 года»

Фото: The MoscowTimes

Картина висела на стене его рабочего кабинета.

Первый зампредседателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ) Дамир Мухетдинов оштрафован мировым судом на 150 тысяч рублей по статье о нарушении законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях (ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ). Причиной стала картина «Пир монгольских военачальников Чингисхана во главе с Джэбэ и Субэдэем после победы над объединенным русско-половецким воинством на Калке», висевшая на стене его рабочего кабинета, передает The Moscow Times.

Согласно заключению экспертов Московского государственного лингвистического университета, этом изображение может «способствовать формированию негативного отношения к представителям групп лиц, объединенных по признакам национальной или религиозной принадлежности», а Мухетдинов, будучи публичной фигурой, «не обеспечил принятия мер» для предотвращения таких последствий, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Мухетдинов — доктор теологии, кандидат политических наук, ректор Московского исламского института, член президиума ДУМ, награждён медалью «За защиту Крыма» и орденом Татарстана. В августе 2025 года Мосгорсуд признал экстремистским энциклопедический словарь «Ислам на Северном Кавказе», выпущенный под его редакцией, а в феврале 2025 года во время интервью «Татар-информ» в кадр попадала та самая картина.

Член комиссии Совета при президенте по межнациональным отношениям Александр Дюков тогда возмутился, заявив, что на полотне «русские князья умирают под настилом, на котором пируют ордынцы». Депутат Госдумы Михаил Матвеев, в свою очередь, написал донос. Мухетдинов после этого картину убрал и заявил, что отвергает «все домыслы в русофобии, нетерпимости к нашей истории и культуре, нелюбви к моей родине — великой России».

Дело против Мухетдинова было открыто на фоне масштабной кампании против мусульманского духовенства. 21 мая стало известно об аресте муфтия Мордовии Раиля-хазрата Асаинова и бывшего муфтия Карелии Висама Али Бардвила. 24 мая суд отправил в СИЗО экс-председателя «Общины мусульман Северо-Запада» Мохаммеда Хенни и заместителя муфтия Саратовской области Эль Хих Нидаль Авадаллу Ахмеда — их обвиняют в участии в террористической организации «Братья-мусульмане». Под следствие также попал ряд соратников главы ДУМ Равиля Гайнутдина. Задержания начались после апрельского заявления бывшего вице-премьера Чечни Руслана Кутаева, который пригрозил, что миллионы мусульман в Москве «в час Х» возьмут власть в свои руки.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com