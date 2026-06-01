В Беларуси изменили правила предоставления земельных участков 1.06.2026, 20:05

Некоторым получить участок станет проще.

Александр Лукашенко 1 июня подписал закон, который вносит комплексные изменения в Кодекс о земле. Поправки направлены на совершенствование земельных отношений и усиление ответственности местных органов власти за развитие регионов, сообщили в пресс-службе диктатора.

Согласно документу, райисполкомы смогут принимать решения об изъятии и предоставлении земельных участков для строительства объектов, возводимых в интересах региона или государства.

Кроме того, облисполкомы получат право самостоятельно определять категории граждан, которым земельные участки могут предоставляться без проведения аукциона для закрепления кадров на местах.

Закон также предусматривает возможность повторного предоставления земельных участков гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, если они ранее отказались от выделенной земли по уважительным причинам. Семьи, воспитывающие детей-инвалидов, смогут получать участки вне очереди.

Еще одно изменение касается незавершенных законсервированных капитальных строений. Для их отчуждения потребуется согласие исполкома, если объект расположен на земельном участке, находящемся в частной собственности, аренде или на ином праве пользования.

Документ уточняет и порядок выкупа земельного участка либо внесения платы за право его аренды при совершении нескольких юридически значимых действий, например раздела участка, изменения его назначения или отчуждения. Повторно платить в период действия заключения об оценке рыночной стоимости участка не потребуется.

Кроме того, скорректированы нормы, касающиеся легализации самовольно занятых земельных участков и самовольного строительства.

Одновременно до 1 января 2028 года продлена возможность приобретения в частную собственность или аренду с понижающими коэффициентами земельных участков, которыми землепользователи владели на 1 сентября 2022 года. Срок действия этой нормы теперь приведен в соответствие со сроком земельной амнистии.

