В центре Минска обнаружен «собачий концлагерь» 1.06.2026, 19:28

Люди в шоке.

В столице разгорается скандал с горе-заводчицей собак. Ситуация уже вылилась на просторы сети.

Люди отмечают, что животные «содержатся в ужасных условиях, во дворе, без травы и выгула».

Подробности вопиющего случая обращения с собаками в самом центре Минска рассказывают в сюжете «Столичного телевидения» под названием «Собачий концлагерь» в центре Минска – история горе-заводчицы чау-чау потрясла интернет».

Корреспондентка рассказывает, что все происходит в районе Комаровского кольца.

«Самый центр города. Справа от меня – гимназия. Слева – частный дом «, – делится автор сюжета.

Выполняя свою работу, съемочная группа попыталась поговорить с хозяйкой дома. Это у них не получилось.

Когда заводчица узнала, что к ней пришли журналисты, то «мягко говоря, намекнула, что разговаривать не собирается».

Но корреспондентам удалось заснять, что творится за забором.

Итак, можно увидеть, что на участке больше десятка собак, почти все они породы чау-чау. Их вид, судя по сюжету, был так себе.

«В глаза сразу бросился внешний вид питомцев – грязные, нечесаные – они явно не только на самовыгуле, но и самообслуживании. Травы и будок также на территории не оказалось, зато полно каких-то бочек, мусора и деревянных паллет», – приводит подробности журналистка.

Также сотрудница СТВ особо акцентировала внимание на резком запахе, который и смутил 12-летнюю ученицу той самой гимназии. Именно с рассказа неравнодушной девочки началась история, вызвавшая невероятный резонанс.

«Там лежали отходы, хлеб из нашей столовой. Пришли с бабушкой туда, прикинулись, что хотим купить щенка, и спросили: почему вы не моете собак? Она говорит: нет смысла. Если будете покупать щенка, то покупайте прививки ему сами», – говорит она.

Кроме того, была показана ветка из Threads, где также охарактеризовали нахождение животных.

«Собаки содержатся в ужасных условиях, во дворе, без травы и выгула. Корм – шкуры с мясокомбината, тухлая рыба, вонь рядом с домом ужасная. И это все возле 6-й гимназии», – подчеркивает автор поста.

Известно и то, что о таком «питомнике» били тревогу еще несколько лет назад. Как утверждается в сюжете, хозяйка обещала устранить нарушения. К слову, ей предлагали и помощь, но, как уверяется, она отказалась.

Однако, справедливости ради, отмечается, что какое-то время женщина соблюдала договоренности.

«Но позже все вернулось на круги своя. Сейчас за дело взялись не только зоозащитники, но и администрация района», – подчеркивается в сюжете.

Ситуацию прокомментировала председатель ассоциации зоозащитных организаций Оксана Давыденко. По ее словам, администрация Советского района действительно делает все, чтобы ситуация разрешилась максимально достойно и для животных, и для людей.

Как отметила зоозащитница, животные уже вакцинированы от бешенства бесплатно, они зарегистрированы, часть будет пристроена.

